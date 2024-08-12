День молодежи — на вечеринке львовяне собственноручно собрали 50 дронов на ВСУ

Молодежь делаеть дроны. Иллюстративное фото: molbuk.ua

Неравнодушные львовяне накануне Дня молодежи провели вечеринку, на которой собирали дроны для украинских военных. Таким образом, молодежь Львова хочет "поздравить" российскую молодежь с праздником, отправив им особые "воздушные поцелуи".

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в понедельник, 12 августа.

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В ЛГС рассказали, что через несколько часов "вечеринки" удалось собрать 50 дронов, которые впоследствии передадут Вооруженным силам в рамках инициативы "Помста Лева".

"Мы собрались на несколько часов вечером, чтобы отпраздновать День молодежи по-другому, потому что такое время, что и празднование должно нести ценность и вдохновлять людей приобщаться к нашей общей победе. Надеемся мы так смогли вдохновить участников и участниц этой вечеринки на то, чтобы они волонтерили и в таком формате", — отмечают организаторы вечеринки.

В ведомстве также напомнили, что в последние три года Львов, как и другие города Украины, отмечают Международный день молодежи 12 августа.