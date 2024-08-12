День молодежи — на вечеринке львовяне собственноручно собрали 50 дронов на ВСУ

На вечеринке ко Дню молодежи львовяне собственноручно собрали 50 дронов для ВСУ
Неравнодушные львовяне накануне Дня молодежи провели вечеринку, на которой собирали дроны для украинских военных. Таким образом, молодежь Львова хочет "поздравить" российскую молодежь с праздником, отправив им особые "воздушные поцелуи".
Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в понедельник, 12 августа.
Вечеринка-сбор дронов во Львове
В ЛГС рассказали, что через несколько часов "вечеринки" удалось собрать 50 дронов, которые впоследствии передадут Вооруженным силам в рамках инициативы "Помста Лева".
"Мы собрались на несколько часов вечером, чтобы отпраздновать День молодежи по-другому, потому что такое время, что и празднование должно нести ценность и вдохновлять людей приобщаться к нашей общей победе. Надеемся мы так смогли вдохновить участников и участниц этой вечеринки на то, чтобы они волонтерили и в таком формате", — отмечают организаторы вечеринки.
В ведомстве также напомнили, что в последние три года Львов, как и другие города Украины, отмечают Международный день молодежи 12 августа.
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