На Закарпатті виловили з річки ухилянтів на надувній "ватрушці"

Ухилянти, які хотіли переплисти через річку. Фото: ДПСУ

На Закарпатті четверо військовозобов'язаних чоловіків намагалися переплисти річку Тису за допомогою надувного кола. Ухилянтами виявилися мешканці різних регіонів України.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Як знайшли ухилянтів

Зазначається, що прикордонникам відділу Тячів вдалося виявити біля річки Тиса, яка є на кордоні з Румунією, чоловіків, які мали одне надувне коло на чотирьох.

Порушниками виявилися двоє жителів Івано-Франківської області, один житель Херсонщини та один житель Київщини.

Схема втечі чоловіків

За словами чоловіків, переправники запевнили їх, що глибина річки там, де їм запропонують перейти, сягає не більше метра.

Проте рівень води у Тисі протягом останнього тижня піднявся більше ніж на три метри.

Річка Тиса. Фото: ДПСУ

"Для більшої впевненості у власних силах ділки "забезпечили" своїх підопічних надувним колом. Ані про стрімку течію, ані про високий рівень води у річці чоловіки не знали. Їхні життя врятувало те, що переходити річку вони погодилися у світлий час доби та те, що по дорозі до водної перепони, за 100 метрів до кордону, їх зупинив прикордонний наряд", — зазначили у повідомленні.

Ухилянти, які хотіли переплисти через річку. Фото: ДПСУ

За такі послуги вони мали заплатити своїм переправникам від 2500 до 4800 доларів.

Покарання для ухилянтів

"Наразі оперативники загону вивчають усі обставини правопорушень та з’ясовують коло осіб, причетних до організації переправлення чоловіків через кордон. На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скеровано до суду", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Львівщині на пункті пропуску "Шегині" прикордонникам вдалося викрити двох ухилянтів, які намагалися уникнути прикордонний контроль. Перевезти їх вирішив перевізник, взявши з них чималу оплату.