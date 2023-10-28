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На Закарпатье выловили из реки уклонистов на надувной "ватрушке"

28 октября 2023 19:31
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
На Закарпатье выловили из реки уклонистов на надувной "ватрушке"
Уклонисты, которые хотели переплыть через реку. Фото: ГПСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На Закарпатье четверо военнообязанных мужчин пытались переплыть реку Тису с помощью надувного круга. Уклонистами оказались жители разных регионов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Отмечается, что пограничникам отдела Тячев удалось обнаружить у реки Тиса, которая находится на границе с Румынией, мужчин, которые имели один надувной круг на четырех.

Нарушителями оказались два жителя Ивано-Франковской области, один житель Херсонской и один житель Киевской областей.

Схема побега мужчин

По словам мужчин, переправщики заверили их, что глубина реки там, где им предложат перейти, достигает не больше метра.

Однако уровень воды в Тисе за последнюю неделю поднялся более чем на три метра.

ухилянти хотіли переплисти річку на надувному колі
Река Тиса. Фото: ГПСУ

"Для большей уверенности в собственных силах дельцы "обеспечили" своих подопечных надувным кругом. Ни о стремительном течении, ни о высоком уровне воды в реке мужчины не знали. Их жизнь спасло то, что переходить реку они согласились в светлое время суток и то, что по дороге к водной преграде, в 100 метрах от границы, их остановил пограничный наряд", — отметили в сообщении.

уклонявшиеся хотели переплыть реку на надувном круге
Уклонисты, которые хотели переплыть через реку. Фото: ГПСУ

За такие услуги они должны были заплатить своим переправщикам от 2500 до 4800 долларов.

Наказание для уклонистов

"Сейчас оперативники отряда изучают все обстоятельства правонарушений и выясняют круг лиц, причастных к организации переправки мужчин через границу. На задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее во Львовской области на пункте пропуска "Шегини" пограничникам удалось разоблачить двух уклонистов, которые пытались избежать пограничного контроля. Перевезти их решил перевозчик, взяв с них большую оплату.

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