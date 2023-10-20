Прогноз погоди у Львові на вихідні — дані від Укргідрометцентру

Дівчина з квітами на вулиці Львова. Фото: Юрій Богун

На вихідних львів'яни зможуть насолодитися останніми теплими осінніми днями. За попередніми прогнозами Укргідрометцентру, температура повітря підніметься до +23 °C тепла. Без істотних опадів.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Читайте також:

Місцями буде сильний вітер

"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +12... +17 °C тепла, вдень +18...+23 °C тепла. Погіршення видимості в тумані 500-1000 м", — йдеться у повідомленні.

Скрин допису з Facebook львівського гідрометцентру

Львівська міська рада закликає усіх учасників дорожнього руху зважати на прогноз погоди й бути обачними.

Зокрема, під час негоди не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій прохання повідомляти на "Гарячу лінію" міста за номером 15-80.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові небо вкриється хмарами та дощитиме. На Львівщині буде погіршення видимості через опади. Температура повітря підніметься до +20 °C тепла.