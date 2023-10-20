Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На захід України повертається тепло, але місцями дощитиме arrow

На захід України повертається тепло, але місцями дощитиме

20 жовтня 2023 22:55
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Прогноз погоди у Львові на вихідні — дані від Укргідрометцентру
Дівчина з квітами на вулиці Львова. Фото: Юрій Богун
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На вихідних львів'яни зможуть насолодитися останніми теплими осінніми днями. За попередніми прогнозами Укргідрометцентру, температура повітря підніметься до +23 °C тепла. Без істотних опадів.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Читайте також:

Місцями буде сильний вітер

"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +12... +17 °C тепла, вдень +18...+23 °C тепла. Погіршення видимості в тумані 500-1000 м", — йдеться у повідомленні.

Скрин допису з Facebook львівського гідрометцентру
Скрин допису з Facebook львівського гідрометцентру

Львівська міська рада закликає усіх учасників дорожнього руху зважати на прогноз погоди й бути обачними. 

Зокрема, під час негоди не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій прохання повідомляти на "Гарячу лінію" міста за номером 15-80.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові небо вкриється хмарами та дощитиме. На Львівщині буде погіршення видимості через опади. Температура повітря підніметься до +20 °C тепла. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі