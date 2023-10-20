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На запад Украины возвращается тепло, но местами будет дождь

20 октября 2023 22:55
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Марта Байдака
Журналист
Прогноз погоды во Львове на выходные — данные от Укргидрометцентра.
Девушка с цветами на улице Львова. Фото: Юрий Богун
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

На выходных львовяне смогут насладиться последними теплыми осенними днями. По предварительным прогнозам Укргидрометцентра, температура воздуха поднимется до +23 °C тепла. Без существенных осадков.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре гидрометеорологии.

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"Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +12...+17°C тепла, днем ​​+18...+23°C тепла. Ухудшение видимости в тумане 500-1000 м", — говорится в сообщении.

Скрин сообщения из Facebook львовского гидрометцентра
Скрин сообщения из Facebook львовского гидрометцентра

Львовский городской совет призывает всех участников дорожного движения учитывать прогноз погоды и быть осмотрительными.

В частности, во время непогоды не стоит ходить под раскидистыми деревьями, рекламными щитами, линиями электропередач и антеннами, потому что порывы ветра могут их повредить. В случае возникновения любых непредсказуемых ситуаций просьба сообщать на "Горячую линию" города по номеру 15-80.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове небо покроется облаками и будет дождь. Во Львовской области будет ухудшение видимости из-за осадков. Температура воздуха поднимется до +20°C тепла.

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