Над Львівщиною збили ракету: Козицький розповів про наслідки

Голова Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: Telegram-канал Козицького

У небі над Львівською областю Повітряні сили ЗС України збили у ніч з 28 на 29 травня російську ракету. Уламки, упавши на приватне обійстя, знищили дерев’яну господарську будівлю і трактор.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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За словами Козицького, російські окупаційні війська уночі атакували територію України як дронами-камікадзе, так і ракетами, запущеними з Каспійського моря.

Одна з ракет досягла повітряного простору Львівської області, де і була збита військовослужбовцями Повітряних сил ЗСУ.

Наслідки падіння уламків

Уламки знищеної російської ракети упали над територію Золочівського району.

Була пошкоджена і повністю згоріла дерев’яна господарська будівля.

Крім того, був знищений трактор, який стояв поруч із будівлею. На місці падіння уламків виникла вирва.

На щастя, ніхто із місцевих жителів не постраждав, а усі спеціальні служби оперативно усунули усі наслідки російської атаки.

Нагадаємо, що за попередню добу, 28 травня, Сили оборони України знищили рекордну кількість російських безпілотників, аж 61.