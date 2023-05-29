Над Львівщиною збили ракету: Козицький розповів про наслідки
У небі над Львівською областю Повітряні сили ЗС України збили у ніч з 28 на 29 травня російську ракету. Уламки, упавши на приватне обійстя, знищили дерев’яну господарську будівлю і трактор.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Ракета на Львівщині
За словами Козицького, російські окупаційні війська уночі атакували територію України як дронами-камікадзе, так і ракетами, запущеними з Каспійського моря.
Одна з ракет досягла повітряного простору Львівської області, де і була збита військовослужбовцями Повітряних сил ЗСУ.
Наслідки падіння уламків
Уламки знищеної російської ракети упали над територію Золочівського району.
Була пошкоджена і повністю згоріла дерев’яна господарська будівля.
Крім того, був знищений трактор, який стояв поруч із будівлею. На місці падіння уламків виникла вирва.
На щастя, ніхто із місцевих жителів не постраждав, а усі спеціальні служби оперативно усунули усі наслідки російської атаки.
Нагадаємо, що за попередню добу, 28 травня, Сили оборони України знищили рекордну кількість російських безпілотників, аж 61.