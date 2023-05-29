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Над Львовской областью сбили ракету: Козицкий рассказал о последствиях

29 мая 2023 09:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Над Львовской областью сбили ракету: Козицкий рассказал о последствиях
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: Telegram-канал Козицкого
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В небе над Львовской областью Воздушные силы ВС Украины сбили в ночь с 28 на 29 мая российскую ракету. Обломки, упав на частные дома, уничтожили деревянную хозяйственную постройку и трактор.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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Ракета во Львовской области

По словам Козицкого, российские оккупационные войска ночью атаковали территорию Украины как дронами-камикадзе, так и ракетами, запущенными из Каспийского моря.

Одна из ракет достигла воздушного пространства Львовской области, где и была сбита военнослужащими Воздушных сил ВСУ.

Последствия падения обломков

Обломки уничтоженной российской ракеты упали на территорию Золочевского района.

Была повреждена и полностью сгорела деревянная хозяйственная постройка.

Кроме того, был уничтожен стоящий рядом со зданием трактор. На месте падения обломков возникла воронка.

К счастью никто из местных жителей не пострадал, а все специальные службы оперативно устранили все последствия российской атаки.

Напомним, что за предыдущие сутки, 28 мая, Силы обороны Украины уничтожили рекордное количество российских беспилотников, 61.

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