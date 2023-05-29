Над Львовской областью сбили ракету: Козицкий рассказал о последствиях

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: Telegram-канал Козицкого

В небе над Львовской областью Воздушные силы ВС Украины сбили в ночь с 28 на 29 мая российскую ракету. Обломки, упав на частные дома, уничтожили деревянную хозяйственную постройку и трактор.

Об этом сообщил председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Читайте также:

Ракета во Львовской области

По словам Козицкого, российские оккупационные войска ночью атаковали территорию Украины как дронами-камикадзе, так и ракетами, запущенными из Каспийского моря.

Одна из ракет достигла воздушного пространства Львовской области, где и была сбита военнослужащими Воздушных сил ВСУ.

Последствия падения обломков

Обломки уничтоженной российской ракеты упали на территорию Золочевского района.

Была повреждена и полностью сгорела деревянная хозяйственная постройка.

Кроме того, был уничтожен стоящий рядом со зданием трактор. На месте падения обломков возникла воронка.

К счастью никто из местных жителей не пострадал, а все специальные службы оперативно устранили все последствия российской атаки.

Напомним, что за предыдущие сутки, 28 мая, Силы обороны Украины уничтожили рекордное количество российских беспилотников, 61.