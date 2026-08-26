Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Надзвичайна небезпека: якою буде погода у Львові завтра

Надзвичайна небезпека: якою буде погода у Львові завтра

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 17:19
Надзвичайна пожежна небезпека: якою буде погода у Львові
Чоловік рятується від спеки. Ілюстративне фото: УНІАН

У Львові на 27 серпня, в середу, прогнозують хмарну погоду з проясненнями та без істотних опадів. Вдень температура повітря підніметься до +22...+24 °C, водночас у місті зберігатиметься висока пожежна небезпека 4-го класу. Мешканцям Львівської області радять бути особливо обережними.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Реклама

Погода у Львові на 27 серпня та пожежна небезпека

За прогнозом синоптиків, у Львові вночі температура становитиме +10...+12 °C, а вдень повітря прогріється до +22...+24 °C.

Очікується хмарна погода з проясненнями, істотних опадів не прогнозують. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Також, 27 серпня, в середу, на півночі Львівської області очікується висока та надзвичайна пожежна небезпека. На півдні області вона буде середньою, а в гірських районах мінімальною.

Читайте також:

У Львові 27–28 серпня прогнозують високу пожежну небезпеку. Надалі ситуація може погіршитися: з 29 до 31 серпня у місті очікується вже надзвичайний рівень 5-го класу.

Погодні умови сприятимуть виникненню та поширенню пожеж в екосистемах за наявності джерел займання. Мешканців Львівської області закликають бути обережними з відкритим вогнем.

Надзвичайна небезпека: якою буде погода у Львові завтра - фото 1
Прогноз пожежної небезпеки по Львівській області на 27 серпня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології/Facebook

Останні новини Львова

Новини.LIVE писали, що нещодавно у Львові пролунав вибух у приміщенні аптеки на вулиці Тракт Глинянський. Інцидент стався вранці поблизу магазину "Градус". За попередніми даними, внаслідок вибуху загинув працівник аптеки.

Новини.LIVE інформували, що на старому Голосківському кладовищі у Львові розпочали пошукові та ексгумаційні роботи. Фахівці обстежують ділянки, де можуть бути поховані військовослужбовці Війська Польського, загиблі у вересні 1939 року

Львів Львівська область пожежна небезпека прогноз погоди Погода у Львові
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації