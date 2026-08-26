Надзвичайна пожежна небезпека: якою буде погода у Львові

Чоловік рятується від спеки. Ілюстративне фото: УНІАН

У Львові на 27 серпня, в середу, прогнозують хмарну погоду з проясненнями та без істотних опадів. Вдень температура повітря підніметься до +22...+24 °C, водночас у місті зберігатиметься висока пожежна небезпека 4-го класу. Мешканцям Львівської області радять бути особливо обережними.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

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Погода у Львові на 27 серпня та пожежна небезпека

За прогнозом синоптиків, у Львові вночі температура становитиме +10...+12 °C, а вдень повітря прогріється до +22...+24 °C.

Очікується хмарна погода з проясненнями, істотних опадів не прогнозують. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Також, 27 серпня, в середу, на півночі Львівської області очікується висока та надзвичайна пожежна небезпека. На півдні області вона буде середньою, а в гірських районах мінімальною.

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Погодні умови сприятимуть виникненню та поширенню пожеж в екосистемах за наявності джерел займання. Мешканців Львівської області закликають бути обережними з відкритим вогнем.

Прогноз пожежної небезпеки по Львівській області на 27 серпня. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології/Facebook

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