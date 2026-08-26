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Главная Львов Чрезвычайная опасность: какая погода будет завтра во Львове

Чрезвычайная опасность: какая погода будет завтра во Львове

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 17:19
Чрезвычайная пожарная опасность: какая погода ожидается во Львове
Мужчина спасается от жары. Иллюстративное фото: УНИАН

Во Львове на 27 августа, в среду, прогнозируется облачная погода с прояснениями и без значительных осадков. Днем температура воздуха поднимется до +22...+24 °C, при этом в городе сохранится высокая пожарная опасность 4-го класса. Жителей Львовской области призывают быть особенно осторожными.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Погода во Львове 27 августа и пожарная опасность

По прогнозу синоптиков, во Львове ночью температура составит +10...+12 °C, а днем воздух прогреется до +22...+24 °C.

Ожидается облачная погода с прояснениями, существенных осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.

Кроме того, 27 августа, в среду, на севере Львовской области ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. На юге области она будет средней, а в горных районах — минимальной.

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Во Львове 27–28 августа прогнозируется высокая пожарная опасность. В дальнейшем ситуация может ухудшиться: с 29 по 31 августа в городе ожидается уже чрезвычайный уровень 5-го класса.

Погодные условия будут способствовать возникновению и распространению пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания. Жителей Львовской области призывают быть осторожными с открытым огнем.

Надзвичайна небезпека: якою буде погода у Львові завтра - фото 1
Прогноз пожарной опасности по Львовской области на 27 августа. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии/Facebook

Последние новости Львова

Новини.LIVE сообщали, что недавно во Львове прогремел взрыв в помещении аптеки на улице Тракт Глинянский. Инцидент произошел утром возле магазина "Градус". По предварительным данным, в результате взрыва погиб сотрудник аптеки.

Новини.LIVE писали, что на старом Голосковском кладбище во Львове начались поисковые и эксгумационные работы. Специалисты обследуют участки, где могут быть похоронены военнослужащие польской армии, погибшие в сентябре 1939 года.

Львов Львовская область пожарная опасность прогноз погоды Погода во Львове
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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