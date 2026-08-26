Чрезвычайная пожарная опасность: какая погода ожидается во Львове

Мужчина спасается от жары. Иллюстративное фото: УНИАН

Во Львове на 27 августа, в среду, прогнозируется облачная погода с прояснениями и без значительных осадков. Днем температура воздуха поднимется до +22...+24 °C, при этом в городе сохранится высокая пожарная опасность 4-го класса. Жителей Львовской области призывают быть особенно осторожными.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

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Погода во Львове 27 августа и пожарная опасность

По прогнозу синоптиков, во Львове ночью температура составит +10...+12 °C, а днем воздух прогреется до +22...+24 °C.

Ожидается облачная погода с прояснениями, существенных осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.

Кроме того, 27 августа, в среду, на севере Львовской области ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность. На юге области она будет средней, а в горных районах — минимальной.

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Погодные условия будут способствовать возникновению и распространению пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания. Жителей Львовской области призывают быть осторожными с открытым огнем.

Прогноз пожарной опасности по Львовской области на 27 августа. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии/Facebook

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