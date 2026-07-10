Напад на поліцейських під час конфлікту з ТЦК: суд відправив 23-річного підозрюваного під варту

Підозрюваний у суді. Фото: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Суд обрав запобіжний захід 23-річному чоловікові, якого підозрюють у нападі на правоохоронців під час сутички із представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Підозрюваного взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Суд не дозволив заставу через застосування насильства

Під час розгляду клопотання суд дійшов висновку, що застосування більш м'яких запобіжних заходів не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного. Суддя наголосив, що інкриміновані злочини були пов'язані із застосуванням фізичного насильства, а встановлені ризики є реальними та не можуть бути усунені іншими способами.

"Суд вважає за доцільне не визначати розмір застави, оскільки злочини вчинені із застосуванням фізичного насильства. Встановлені ризики є реальними, конкретними та такими, що не можуть бути усунені шляхом застосування більш м’яких запобіжних заходів", — зазначив суддя.

Також суд врахував характер інкримінованих дій, спосіб їх вчинення, дані про особу підозрюваного та значний суспільний резонанс події. Саме сукупність цих обставин стала підставою для застосування найсуворішого запобіжного заходу.

"Жоден із більш м’яких запобіжних заходів не може запобігти встановленим ризикам", — підсумував суддя.

Нагадаємо, 23-річного чоловіка підозрюють у нападі на поліцейських під час конфлікту, що стався під час проведення заходів оповіщення за участю військовослужбовців ТЦК та СП. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та продовжують розслідування обставин інциденту.

Як повідомляли Новини.LIVE, увечері 8 липня у Львові стався конфлікт між цивільними, військовослужбовцями ТЦК та правоохоронцями. Під час сутички натовп перекинув службовий автомобіль ТЦК, а кілька поліцейських та військових зазнали травм.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський відреагував на напад на військовослужбовців ТЦК у Львові. Глава держави заявив, що обставини інциденту має встановити МВС, а також закликав Міністерство оборони виконати раніше взяті на себе зобов'язання.