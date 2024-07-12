Бійка з поліцією на Львівщині 11 липня — відкрито кримінальне провадження

Сутичка на тютюновій фабриці. Фото: скриншот

На Львівщині поліція відкрила кримінальне провадження у справі нападу на правоохоронців на тютюновій фабриці у Винниках. Інцидент стався вчора пізно увечері.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки у п'ятницю, 12 липня.

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Напад на правоохоронців

У БЕБ повідомили, що під час проведення слідчих дій близько 50 осіб спортивної зовнішності разом з представниками фабрики силою витісняли співробітників патрульної поліції та БЕБ з території фабрики. Таким чином вони не допускали правоохоронців у приміщення.

"Водночас частина з них незаконно виносила з місця продукцію та завантажувала її в автомобіль. Надалі зазначені особи намагались вивезти тютюнові вироби з території", — повідомили в БЕБ.

На вимогу правоохоронців припинити такі дії, молодики заблокували службовий автомобіль і почали стрибати по ньому. Двоє патрульних отримали тілесні ушкодження, вони перебувають у лікарні.

Раніше ми писали, що днями в одеській Аркадії сталася масова бійка між двома компаніями. В результаті якої тяжко поранено 28-річного військовослужбовця.

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