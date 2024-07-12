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Нападение на правоохранителей во Львовской области — полиция открыла уголовное производство

12 июля 2024 14:04
Дмитрий Галушка - Редактор
Драка с полицией во Львовской области 11 июля — возбуждено уголовное производство
Схватка на табачной фабрике. Фото: скриншот
Дмитрий Галушка - Редактор

Во Львовской области полиция открыла уголовное производство по делу нападения на стражей порядка на табачной фабрике в Винниках. Инцидент произошел вчера поздно вечером.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности в пятницу, 12 июля.

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Нападение на правоохранителей

В БЭБ сообщили, что во время проведения следственных действий около 50 человек спортивного облика вместе с представителями фабрики силой вытесняли сотрудников патрульной полиции и БЭБ с территории фабрики. Таким образом, они не допускали правоохранителей в помещение.

"В то же время, часть из них незаконно выносила с места продукцию и загружала ее в автомобиль. В дальнейшем указанные лица пытались вывезти табачные изделия с территории", — сообщили в БЭБ.

По требованию правоохранителей прекратить такие действия, молодые люди заблокировали служебный автомобиль и начали прыгать по нему. Двое патрульных получили телесные повреждения, они находятся в больнице.

Ранее мы писали, что на днях в одесской Аркадии произошла массовая потасовка между двумя компаниями. В результате которой тяжело ранен 28-летний военнослужащий.

В Одессе задержали двух местных похитивших жителей, незаконно лишили свободы и пытали своего коллегу. Таким образом они "выбивали" долги у потерпевшего, а теперь могут сесть за решетку.

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