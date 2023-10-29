Напад на Тищенка — нардеп розповів про своїх опонентів та нові подробиці

Микола Тищенко і працівники поліції на місці нападу. Фото: Формула Радника

У Львівській області стався напад на народного депутата Миколу Тищенка. Він закликав звернути увагу саме на причину його приїзду до Брюховичів, що на Львівщині, а не на побиття.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Микола Тищенко.

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"Проблема не в тому, що якийсь тітушка вдарив Тищенка. Так, це замах та порушення закону "Про статус народного депутата". І звісно, за законом винний понесе кримінальну відповідальність. Зверніть, будь-ласка, увагу на більш важливу проблему", — написав Тищенко.

Нардеп зазначив, що під час війни забудовник Андрій Завадський хоче незаконно виселити літніх людей з пансіонату та вкрасти державну землю, щоб побудувати в елітному передмісті Львова житловий комплекс.

Скриншот допису Миколи Тищенка. Фото: фейсбук Миколи Тищенка

"Вони навмисно з наміром тиску вимикають в закладі світло, а деякі літні пацієнти підключені до апаратів ШВЛ. Самі розумієте, до чого це може призвести. Хочу зазначати, що серед постраждалих є родичі військових", — заявив Тищенко.

Микола Тищенко в пансіонаті з лытными людьми. Фото: фейсбук Миколи Тищенка

Тищенко додав, що озброєні люди, які захопили державну землю на Львівщині, використовують підроблені номерні знаки на авто, фальсифікують документи в державному реєстрі, а також у них було вилучено десятки камер та фотопасток. Крім того, з автівки начальника охорони загарбників працівниками поліції були вилучені хімічні речовини.

Хто напав на Тищенка

Народний депутат Микола Тищенко у коментарі hromadske заявив, що напад на нього у Львівській області здійснив чоловік, який представився співробітником Інтерполу — міжнародної організації кримінальної поліції.

"Нападник, який представився працівником Інтерполу, вдарив мене зі спини. Тому удар був сильним та неочікуваним", — зазначив він.

Депутат додав, що тілесні пошкодження він уже зняв, і з приводу нападу відкрито кримінальне провадження. Тищенко переконаний, що "з плечем розберуться лікарі, а з винним — закон".

Нагадаємо, на Львівщині Миколаївський районний суд 26 жовтня покарав матір учня 5-го класу Оксану Коваль за те, що її син цькував вчителів та однокласників.