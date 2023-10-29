Нападение на Тищенко — нардеп рассказал о своих оппонентах и новые подробности

Николай Тищенко и сотрудники полиции на месте нападения. Фото: Формула Советника

Во Львовской области произошло нападение на народного депутата Николая Тищенко. Он призвал обратить внимание именно на причину его приезда в Брюховичи на Львовщине, а не на избиение.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Николай Тищенко.

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"Проблема не в том, что какой-то титушка ударил Тищенко. Да, это покушение и нарушение закона "О статусе народного депутата". И конечно, по закону виновный понесет уголовную ответственность. Обратите, пожалуйста, внимание на более важную проблему", — написал Тищенко.

Нардеп отметил, что во время войны застройщик Андрей Завадский хочет незаконно выселить пожилых людей из пансионата и украсть государственную землю, чтобы построить в элитном пригороде Львова жилой комплекс.

Скриншот сообщения Николая Тищенко. Фото: фейсбук Николая Тищенко

"Они специально с намерением давления отключают в заведении свет, а некоторые пожилые пациенты подключены к аппаратам ИВЛ. Сами понимаете, к чему это может привести. Хочу отметить, что среди пострадавших есть родственники военных", — заявил Тищенко.

Николай Тищенко в пансионате со стариками. Фото: фейсбук Николая Тищенко

Тищенко добавил, что вооруженные люди, захватившие государственную землю во Львовской области, используют поддельные номерные знаки на авто, фальсифицируют документы в государственном реестре, а также у них были изъяты десятки камер и фотоловушек. Кроме того, из машины начальника охраны захватчиков работниками полиции были изъяты химические вещества.

Кто напал на Тищенко

Народный депутат Николай Тищенко в комментарии hromadske заявил, что нападение на него во Львовской области совершил мужчина, представившийся сотрудником Интерпола — международной организации криминальной полиции.

"Нападающий, представившийся работником Интерпола, ударил меня со спины. Поэтому удар был сильным и неожиданным", — отметил он.

Депутат добавил, что телесные повреждения он уже снял, и по поводу нападения возбуждено уголовное производство. Тищенко убежден, что "с плечом разберутся врачи, а с виновным закон".

Напомним, во Львовской области Николаевский районный суд 26 октября наказал мать ученика 5-го класса Оксану Коваль за то, что ее сын третировал учителей и одноклассников.