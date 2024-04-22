Коли чекати демобілізації в Україні — народна депутатка Наталія Піпа

Наталія Піпа у Верховній Раді. Фото: Facebook сторінка Наталії Піпи

Цей закон не про мобілізацію, а про облік — зазначила у коментарі Новини.LIVE народна депутатка Наталія Піпа. Народна обраниця каже, в цій частині даний закон буде сприяти, але є два важливих моменти, яких немає в даному законі. Зокрема, це хоч якоїсь переспективи демобілізації і друге, як краще було б цю мобілізацію стимулювати.

Коли буде демобілізація

— Я є прихильницею того законопроєкту, що подавав Роман Костенко, далі комітетом оборони був прийнятий. Там передбачалася фінансова винагорода за занищення певної кількості російських цілий.

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Важливий момент винагороди

— Коли окрім того моменту, що ти допомагаєш своїй країні захищати свою сімії. Важливий момент є — винагороди, цих моментів немає в даному законі і ми будемо далі цього добиватися.

Кожна людина має право вийти з війська

— Коли ми не робимо демобілізацію, ми говоримо про те, що ці люди нам не є важливі. А нам треба показувати перспективу. Кожна людина, яка заходить у військо, вона має мати можливість вийти. Це найболючіше і нагірше в цьому законі.

Усі націлені дотиснути момент демобілізації

— І вісім місяців для розробки закону про демобілізацію — це задовго. Ми могли б зробити і подати набагато раніше. Інше питання, як воно буде робитись, в будь-якому випадку перш за все комітет оборони та інші націлені дотиснути цей момент.

У нас є діалог з Генштабом

— Тут позиція головнокомандуючого Сирського, я тішусь, що він не сховав голову в пісок, а вийшов з тим, що це його бачення і ми можемо з чимось не погоджуватись, критикувати. У нас є діалог. І ми будемо й надалі шукати шляхи демобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали, що український народний депутат і військовослужбовець Єгор Фірсов заявив, що нинішня ситуація, коли військовим не надають чітких термінів демобілізації, створює дуже погані сигнали для захисників України.

Також, ми писали, чи потрібна демобілізація військових під час війни.