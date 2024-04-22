Когда ждать демобилизации в Украине — народная депутат Наталья Пипа

Наталья Пипа в Верховной Раде. Фото: Facebook страница Натальи Пипы

Этот закон не о мобилизации, а об учете — отметила в комментарии Новини.LIVE народная депутат Наталья Пипа. Народная избранница говорит, что в этой части данный закон будет способствовать, но есть два важных момента которых нет в данном законе. В частности, это хоть какой-то перспективы демобилизации и второе, как лучше бы эту мобилизацию стимулировать.

Когда будет демобилизация

— Я сторонница того законопроекта, который подавал Роман Костенко, дальше комитетом обороны был принят. Там предполагалось финансовое вознаграждение за уничтожение определенного количества российских целей.

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Важный момент вознаграждения

— Когда, кроме того момента, что ты помогаешь своей стране защищать свою семью. Важный момент есть — вознаграждения, этих моментов нет в данном законе и мы будем дальше этого добиваться.

Каждый человек имеет право выйти из войска

— Когда мы не делаем демобилизацию, мы говорим о том, что эти люди нам не важны. А нам нужно показывать перспективу. Каждый человек, который заходит в армию, должен иметь возможность выйти. Это самое болезненное в этом законе.

Все нацелены нажать момент демобилизации

— И восемь месяцев для разработки закона о демобилизации — это задолго. Мы могли бы сделать и подать гораздо раньше. Другой вопрос, как оно будет делаться, в любом случае, прежде всего, комитет обороны и другие нацелены дожать этот момент.

У нас есть диалог с Генштабом

— Здесь есть позиция главнокомандующего Сырского, я радуюсь, что он не спрятал голову в песок, а вышел с тем, что это его видение и мы можем с чем-то не соглашаться, критиковать. У нас есть диалог. И мы будем и дальше искать пути демобилизации.

Напомним, мы ранее писали, что украинский народный депутат и военнослужащий Егор Фирсов заявил, что нынешняя ситуация, когда военным не дают четких сроков демобилизации, создает очень плохие сигналы для защитников Украины.

Также мы писали, нужна ли демобилизация военных во время войны.