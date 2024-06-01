На Львівщині кліщі кусають людей, хворобу Лайма виявили у 18 пацієнтів

Лікар оглядає дівчинку. Фото ілюстративне: vsim.ua

У квітні цього року на Львівщині зафіксовано 18 випадків інфікування хворобою Лайма, яка розвивається після укусу кліща. Для порівняння: у квітні 2023 року було виявлено 4 таких випадки.

Про це повідомляє видання Tvoemisto.tv, посилаючись на дані Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

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"Загалом за перші чотири місяці цього року зареєстровано 34 випадки, проти 25 випадків за аналогічний період минулого року, що становить зростання на 36%", — пише Tvoemisto.tv.

Медики наголошують, ризик зараження збільшується, якщо укус кліща тривав понад 72 години. Потрібно якнайшвидше витягнути паразита зі шкіри. У місці укусу шкіра червоніє, згодом можуть з’являтися неврологічні симптоми:

висип;

гарячка;

нудота;

головний біль;

біль у м’язах;

набряклі та болючі суглоби.

У разі їх появи, необхідно негайно звернутись до лікаря.

Нагадаємо, на Волині у 58-річного чоловіка понад півроку трималася висока температура, 38 градусів, боліла голова і була сильна слабкість. З'яcувалося, що його вкусив кліщ.

Також ми розповідали, чи можна видалити кліща самотужки.