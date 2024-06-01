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Нашествие клещей во Львовской области — эпидемиологи предупреждают об опасной болезни

1 июня 2024 01:19
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Во Львовской области клещи кусают людей, болезнь Лайма обнаружили у 18 пациентов
Врач осматривает девочку. Фото иллюстративное: vsim.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В апреле этого года во Львовской области зафиксировано 18 случаев инфицирования болезнью Лайма, которая развивается после укуса клеща. Для сравнения: в апреле 2023 года было выявлено 4 таких случая.

Об этом сообщает издание Tvoemisto.tv, ссылаясь на данные Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

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"В общей сложности за первые четыре месяца этого года зарегистрировано 34 случая, против 25 случаев за аналогичный период прошлого года, что составляет рост на 36%", — пишет Tvoemisto.tv.

Медики отмечают, что риск заражения увеличивается, если укус клеща длился более 72 часов. Нужно как можно быстрее вытащить паразита из кожи. В месте укуса кожа краснеет, впоследствии могут появляться неврологические симптомы:

  • сыпь;
  • лихорадка;
  • тошнота;
  • головная боль;
  • боли в мышцах;
  • отечные и болезненные суставы.

В случае их появления необходимо немедленно обратиться к врачу.

Напомним, на Волыни у 58-летнего мужчины более полугода держалась высокая температура, болела голова и была сильная слабость. Выяснилось, что его укусил клещ.

Также мы рассказывали, можно ли удалить клеща самостоятельно.

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Львов

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