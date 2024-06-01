Во Львовской области клещи кусают людей, болезнь Лайма обнаружили у 18 пациентов

Врач осматривает девочку. Фото иллюстративное: vsim.ua

В апреле этого года во Львовской области зафиксировано 18 случаев инфицирования болезнью Лайма, которая развивается после укуса клеща. Для сравнения: в апреле 2023 года было выявлено 4 таких случая.

Об этом сообщает издание Tvoemisto.tv, ссылаясь на данные Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.

Читайте также:

Борелиоз или болезнь Лайма — количество случаев увеличилось в 4,5 раза

"В общей сложности за первые четыре месяца этого года зарегистрировано 34 случая, против 25 случаев за аналогичный период прошлого года, что составляет рост на 36%", — пишет Tvoemisto.tv.

Медики отмечают, что риск заражения увеличивается, если укус клеща длился более 72 часов. Нужно как можно быстрее вытащить паразита из кожи. В месте укуса кожа краснеет, впоследствии могут появляться неврологические симптомы:

сыпь;

лихорадка;

тошнота;

головная боль;

боли в мышцах;

отечные и болезненные суставы.

В случае их появления необходимо немедленно обратиться к врачу.

Напомним, на Волыни у 58-летнего мужчины более полугода держалась высокая температура, болела голова и была сильная слабость. Выяснилось, что его укусил клещ.

Также мы рассказывали, можно ли удалить клеща самостоятельно.