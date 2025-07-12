Обстріл Львова 12 липня — фото та відео наслідків нічної атаки

Наслідки обстрілу Львова 12 липня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В ніч проти 12 липня росіяни атакували Львів. Через удари по місту зафіксовано пошкодження будинків й автомобілів.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Наслідки обстрілу Льова 12 липня

Вибухи лунали у кількох районах Львова. Зафіксовано влучання на вулицях Митрополита Андрея та Олени Степанівни.

У квартирах, які були в епіцентрі удару, повибивало вікна. Пошкоджені десятки автомобілів, які були припарковані поруч.

Місцеві мешканці розповідають, що спочатку чули гул "шахедів". Згодом пролунали потужні вибухи.

Більшість людей перебували в укриттях. Кільком постраждалим людям надали першу медичну допомогу на місці. Львів'янка Жанна розповідає, що залишилась жива завдяки тому, що встигла вибігти з квартири. Її житло зруйноване вщент.

Вибиті вікна в будинку. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Наслідки обстрілу Львова. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Наслідки нічного обстрілу Львова. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагадаємо, раніше міський голова Льова Андрій Садовий повідомляв про те, що у місті пошкоджені кілька будинків та дитячий садочок. Також обірвано контактну мережу. Через це тимчасово не курсуватимуть тролейбуси №22, 30 та 32.

Також ми розповідали про те, що росіяни в ніч проти 12 липня також атакували Луцьк. Внаслідок обстрілу зруйновані та пошкоджені будинки.