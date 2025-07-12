РФ уночі 12 липня 2025 року завдала удару по Львову — фото наслідків атаки

Будинок, який зазнав пошкоджень, під час нічного обстрілу Львова 12 липня 2025 року. Фото: Андрій Садовий/Telegram

Уночі в п'ятницю, 12 липня, у кількох районах Львова пролунали вибухи. Є влучання та пошкодженя, але люди, за попередньою інформацією, не постраждали.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Наслідки атаки на Львів у ніч проти 12 липня

Є влучання на вулицях Митрополита Андрія та Олени Степанівни. Мешканці перебували в укриттях. Травмованих немає. Кільком людям надали першу медичну допомогу на місці.

Наслідки атаки на Львів уночі 12 липня. Фото: Андрій Садовий/Telegram

У Залізничному районі горіла покрівля нежитлової будівлі. Вогонь охопив 200 квадратних метрів. Зазнали пошкоджень кілька будинків, зокрема житлових, дитячий садочок, десятки автомобілів. Вибило багато вікон.

Наслідки атаки на Львів уночі 12 липня 2025 року

Через обрив контактної мережі зранку не курсуватимуть тролейбуси №22, 30 і 32.

Наслідки атаки на Львів уночі 12 липня 2025 року. Фото: Андрій Садовий/Telegram

На місцях обстрілу працюють усі необхідні служби.

Нагадаємо, уночі 12 липня у Львові було чутно вибухи. Перед тим, як вони пролунали, Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

Також ми повідомляли, що внаслідок обстрілу Львова в ночі 12 липня зазнав пошкоджень двоповерховий житловий будинок. Зазнав руйнувань під'їзд. Стався витік газу й води.