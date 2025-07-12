РФ ночью 12 июля 2025 года нанесла удар по Львову — фото последствий атаки

Ночная атака на Львов — фото последствий обстрела
Ночью в пятницу, 12 июля, в нескольких районах Львова прогремели взрывы. Есть попадания и повреждения, но люди, по предварительной информации, не пострадали.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
Последствия атаки на Львов в ночь на 12 июля
Есть попадания на улицах Митрополита Андрея и Елены Степановны. Жители находились в укрытиях. Травмированных нет. Нескольким людям оказали первую медицинскую помощь на месте.
В Железнодорожном районе горела кровля нежилого здания. Огонь охватил 200 квадратных метров. Получили повреждения несколько домов, в том числе жилых, детский сад, десятки автомобилей. Выбило много окон.
Из-за обрыва контактной сети утром не будут курсировать троллейбусы №22, 30 и 32.
На местах обстрела работают все необходимые службы.
Напомним, ночью 12 июля во Львове были слышны взрывы. Перед тем, как они прозвучали, Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.
Также мы сообщали, что в результате обстрела Львова ночью 12 июля получил повреждения двухэтажный жилой дом. Подвергся разрушениям подъезд. Произошла утечка газа и воды.
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