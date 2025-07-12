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Главная Львов Ночная атака на Львов — фото последствий обстрела

Ночная атака на Львов — фото последствий обстрела

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 05:49
РФ ночью 12 июля 2025 года нанесла удар по Львову — фото последствий атаки
Дом, который получил повреждения, во время ночного обстрела Львова 12 июля 2025 года. Фото: Андрей Садовый/Telegram

Ночью в пятницу, 12 июля, в нескольких районах Львова прогремели взрывы. Есть попадания и повреждения, но люди, по предварительной информации, не пострадали.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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Последствия атаки на Львов в ночь на 12 июля

Есть попадания на улицах Митрополита Андрея и Елены Степановны. Жители находились в укрытиях. Травмированных нет. Нескольким людям оказали первую медицинскую помощь на месте.

Последствия обстрела Львова ночью 12 июля 2025 года
Последствия атаки на Львов ночью 12 июля. Фото: Андрей Садовый/Telegram

В Железнодорожном районе горела кровля нежилого здания. Огонь охватил 200 квадратных метров. Получили повреждения несколько домов, в том числе жилых, детский сад, десятки автомобилей. Выбило много окон.

Последствия атаки на Львов ночью 12 июля 2025 года
Последствия атаки на Львов ночью 12 июля 2025 года

Из-за обрыва контактной сети утром не будут курсировать троллейбусы №22, 30 и 32.

Последствия атаки на Львов ночью 12 июля 2025 года
Последствия атаки на Львов ночью 12 июля 2025 года. Фото: Андрей Садовый/Telegram

На местах обстрела работают все необходимые службы.

Напомним, ночью 12 июля во Львове были слышны взрывы. Перед тем, как они прозвучали, Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных БпЛА.

Также мы сообщали, что в результате обстрела Львова ночью 12 июля получил повреждения двухэтажный жилой дом. Подвергся разрушениям подъезд. Произошла утечка газа и воды.

Львов обстрелы Андрей Садовый война в Украине разрушения
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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