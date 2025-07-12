Обстрел Львова 12 июля — фото и видео последствий ночной атаки

Последствия обстрела Львова 12 июля. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В ночь на 12 июля россияне атаковали Львов. Из-за ударов по городу зафиксировано повреждение домов и автомобилей.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Последствия обстрела Львова 12 июля

Взрывы раздавались в нескольких районах Львова. Зафиксировано попадание на улицах Митрополита Андрея и Елены Степановны.

В квартирах, которые были в эпицентре удара, выбило окна. Повреждены десятки автомобилей, которые были припаркованы рядом.

Местные жители рассказывают, что сначала слышали гул шахедов. Впоследствии раздались мощные взрывы.

Большинство людей находились в укрытиях. Нескольким пострадавшим людям оказали первую медицинскую помощь на месте. Львовянка Жанна рассказывает, что осталась жива благодаря тому, что успела выбежать из квартиры. Ее жилье разрушено до основания.

Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Поврежденная многоэтажка повреждена. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Последствия обстрела Львова. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Последствия ночного обстрела Львова. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Напомним, ранее городской голова Львова Андрей Садовый сообщал о том, что в городе повреждены несколько домов и детский сад. Также оборвана контактная сеть. Из-за этого временно не будут курсировать троллейбусы №22, 30 и 32.

Также мы рассказывали о том, что россияне в ночь на 12 июля также атаковали Луцк. В результате обстрела разрушены и повреждены дома.