Обстрел Львова 12 июля — фото и видео последствий ночной атаки

Повреждены дома и авто — фото последствий обстрела Львова
В ночь на 12 июля россияне атаковали Львов. Из-за ударов по городу зафиксировано повреждение домов и автомобилей.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Последствия обстрела Львова 12 июля
Взрывы раздавались в нескольких районах Львова. Зафиксировано попадание на улицах Митрополита Андрея и Елены Степановны.
В квартирах, которые были в эпицентре удара, выбило окна. Повреждены десятки автомобилей, которые были припаркованы рядом.
Местные жители рассказывают, что сначала слышали гул шахедов. Впоследствии раздались мощные взрывы.
Большинство людей находились в укрытиях. Нескольким пострадавшим людям оказали первую медицинскую помощь на месте. Львовянка Жанна рассказывает, что осталась жива благодаря тому, что успела выбежать из квартиры. Ее жилье разрушено до основания.
Напомним, ранее городской голова Львова Андрей Садовый сообщал о том, что в городе повреждены несколько домов и детский сад. Также оборвана контактная сеть. Из-за этого временно не будут курсировать троллейбусы №22, 30 и 32.
Также мы рассказывали о том, что россияне в ночь на 12 июля также атаковали Луцк. В результате обстрела разрушены и повреждены дома.
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