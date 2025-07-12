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Главная Львов Повреждены дома и авто — фото последствий обстрела Львова

Повреждены дома и авто — фото последствий обстрела Львова

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 08:05
Обстрел Львова 12 июля — фото и видео последствий ночной атаки
Последствия обстрела Львова 12 июля. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В ночь на 12 июля россияне атаковали Львов. Из-за ударов по городу зафиксировано повреждение домов и автомобилей.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Последствия обстрела Львова 12 июля

Взрывы раздавались в нескольких районах Львова. Зафиксировано попадание на улицах Митрополита Андрея и Елены Степановны.

В квартирах, которые были в эпицентре удара, выбило окна. Повреждены десятки автомобилей, которые были припаркованы рядом.

Местные жители рассказывают, что сначала слышали гул шахедов. Впоследствии раздались мощные взрывы.

Большинство людей находились в укрытиях. Нескольким пострадавшим людям оказали первую медицинскую помощь на месте. Львовянка Жанна рассказывает, что осталась жива благодаря тому, что успела выбежать из квартиры. Ее жилье разрушено до основания.

Наслідки обстрілу Льова 12 липня
Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Наслідки обстрілу Льова 12 липня
Поврежденная многоэтажка повреждена. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Наслідки обстрілу Льова 12 липня
Последствия обстрела Львова. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Наслідки обстрілу Льова 12 липня
Последствия ночного обстрела Львова. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Напомним, ранее городской голова Львова Андрей Садовый сообщал о том, что в городе повреждены несколько домов и детский сад. Также оборвана контактная сеть. Из-за этого временно не будут курсировать троллейбусы №22, 30 и 32.

Также мы рассказывали о том, что россияне в ночь на 12 июля также атаковали Луцк. В результате обстрела разрушены и повреждены дома.

Львов обстрелы война в Украине війна атака
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
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