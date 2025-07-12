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Головна Львів Наслідки обстрілу Львова — Козицький розповів нові подробиці

Наслідки обстрілу Львова — Козицький розповів нові подробиці

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 09:21
Обстріл Львова 12 липня — Козицький розповів подробиці про атаку
Місце обстрілу у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Росіяни атакували Львів в ніч проти 12 липня. Є руйнування житлових будинків, крім того, відомо про пошкодження промислових об'єктів.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Наслідки обстрілу Львова

Козицький зазначив, що відомо про пошкодження житлового будинку на вулиці Митрополита Андрея у Львові. Крім того, постраждав й житловий багатоквартирний будинок на вулиці Олени Степанівни.

"Також у місті пошкоджені два промислові об'єкти. Там сталися загоряння. Щоб подолати наслідки, залучали вогнеборців", — зазначив начальник ОВА.

Наслідки обстрілу Львова 12 липня
Повідомлення Максима Козицького. Фото: скриншот

До львівських медиків звернулись четверо людей. Одного чоловіка госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові пошкоджені будинки та десятки автомобілів через російську атаку 12 липня.

Також ми розповідали про те, що росіяни атакували Чернівці. В місті є загиблі та постраждалі.

Львів обстріли війна атака Максим Козицький
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
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