Обстріл Львова 12 липня — Козицький розповів подробиці про атаку

Наслідки обстрілу Львова — Козицький розповів нові подробиці
Росіяни атакували Львів в ніч проти 12 липня. Є руйнування житлових будинків, крім того, відомо про пошкодження промислових об'єктів.
Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
Наслідки обстрілу Львова
Козицький зазначив, що відомо про пошкодження житлового будинку на вулиці Митрополита Андрея у Львові. Крім того, постраждав й житловий багатоквартирний будинок на вулиці Олени Степанівни.
"Також у місті пошкоджені два промислові об'єкти. Там сталися загоряння. Щоб подолати наслідки, залучали вогнеборців", — зазначив начальник ОВА.
До львівських медиків звернулись четверо людей. Одного чоловіка госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові пошкоджені будинки та десятки автомобілів через російську атаку 12 липня.
Також ми розповідали про те, що росіяни атакували Чернівці. В місті є загиблі та постраждалі.
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