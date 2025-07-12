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Главная Львов Последствия обстрела Львова — Козицкий озвучил новые подробности

Последствия обстрела Львова — Козицкий озвучил новые подробности

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 09:21
Обстрел Львова 12 июля — Козицкий рассказал подробности об атаке
Место обстрела во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Россияне атаковали Львов в ночь на 12 июля. Есть разрушения жилых домов, кроме того, известно о повреждении промышленных объектов.

Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Козицкий отметил, что известно о повреждении жилого дома на улице Митрополита Андрея во Львове. Кроме того, пострадал и жилой многоквартирный дом на улице Елены Степановны.

"Также в городе повреждены два промышленных объекта. Там произошли возгорания. Чтобы преодолеть последствия, привлекали пожарных", — отметил начальник ОВА.

Наслідки обстрілу Львова 12 липня
Сообщение Максима Козицкого. Фото: скриншот

К львовским медикам обратились четыре человека. Одного мужчину госпитализировали, другим оказали помощь на месте.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове повреждены дома и десятки автомобилей из-за российской атаки 12 июля.

Также мы рассказывали о том, что россияне атаковали Черновцы. В городе есть погибшие и пострадавшие.

Львов обстрелы війна атака Максим Козицкий
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
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