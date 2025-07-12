Обстрел Львова 12 июля — Козицкий рассказал подробности об атаке

Последствия обстрела Львова — Козицкий озвучил новые подробности
Россияне атаковали Львов в ночь на 12 июля. Есть разрушения жилых домов, кроме того, известно о повреждении промышленных объектов.
Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.
Последствия обстрела Львова
Козицкий отметил, что известно о повреждении жилого дома на улице Митрополита Андрея во Львове. Кроме того, пострадал и жилой многоквартирный дом на улице Елены Степановны.
"Также в городе повреждены два промышленных объекта. Там произошли возгорания. Чтобы преодолеть последствия, привлекали пожарных", — отметил начальник ОВА.
К львовским медикам обратились четыре человека. Одного мужчину госпитализировали, другим оказали помощь на месте.
Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове повреждены дома и десятки автомобилей из-за российской атаки 12 июля.
Также мы рассказывали о том, что россияне атаковали Черновцы. В городе есть погибшие и пострадавшие.
Читайте Новини.LIVE!