У Львові палає склад шин — що відомо зараз

Наслідки обстрілу РФ — у Львові палає склад із шинами
У Львові триває гасіння масштабної пожежі, що спалахнула на складі з шинами після російського обстрілу. Над містом стоїть густий дим, а рятувальники працюють без упину, локалізуючи осередки займання.
Про це кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака повідомляє з місця події у середу, 19 листопада.
Пожежа на складі шин у Львові
У місті досі спостерігається сильне задимлення, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки пожежі та не допускають поширення полум’я на сусідні приміщення. Вогонь пошкодив частину складських приміщень та спричинив щільне задимлення навколо району.
"Густий дим над Львовом — наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди влучив ворог", — зазначив мер Львова Андрій Садовий.
Пожежники вже локалізували основні осередки горіння, не дозволяючи полум’ю перекинутися на прилеглі будівлі. Місце події контролюють рятувальники та поліція.
Нагадаємо, що цієї ночі Львівщина знову стала мішенню російських дронів і ракет, які завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури.
Раніше ми також інформували, що внаслідок ранкового обстрілу 19 листопада пошкоджено відділення "Укрпошти" у Львові, а компанія вже оголосила про компенсацію збитків клієнтам.
Читайте Новини.LIVE!