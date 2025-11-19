У Львові палає склад шин — що відомо зараз

Дим над палаючим складом. Фото: Новини.LIVE

У Львові триває гасіння масштабної пожежі, що спалахнула на складі з шинами після російського обстрілу. Над містом стоїть густий дим, а рятувальники працюють без упину, локалізуючи осередки займання.

Про це кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака повідомляє з місця події у середу, 19 листопада.

Реклама

Читайте також:

Машина пожежників. Фото: Новини.LIVE

Воїн Національної Гвардії України. Фото: Новини.LIVE

Пожежа на складі шин у Львові

У місті досі спостерігається сильне задимлення, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки пожежі та не допускають поширення полум’я на сусідні приміщення. Вогонь пошкодив частину складських приміщень та спричинив щільне задимлення навколо району.

"Густий дим над Львовом — наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди влучив ворог", — зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Наслідки обстрілів. Фото: Новини.LIVE

Пожежники. Фото: Новини.LIVE

Пожежники вже локалізували основні осередки горіння, не дозволяючи полум’ю перекинутися на прилеглі будівлі. Місце події контролюють рятувальники та поліція.

Поліція на місці події. Фото: Новини.LIVE

Поліція на місці події. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що цієї ночі Львівщина знову стала мішенню російських дронів і ракет, які завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Раніше ми також інформували, що внаслідок ранкового обстрілу 19 листопада пошкоджено відділення "Укрпошти" у Львові, а компанія вже оголосила про компенсацію збитків клієнтам.