Україна
Львів Наслідки обстрілу РФ — у Львові палає склад із шинами

Наслідки обстрілу РФ — у Львові палає склад із шинами

Дата публікації: 19 листопада 2025 14:33
Оновлено: 15:23
У Львові палає склад шин — що відомо зараз
Дим над палаючим складом. Фото: Новини.LIVE

У Львові триває гасіння масштабної пожежі, що спалахнула на складі з шинами після російського обстрілу. Над містом стоїть густий дим, а рятувальники працюють без упину, локалізуючи осередки займання.

Про це кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака повідомляє з місця події у середу, 19 листопада.

Наслідки обстрілу РФ: у Львові палає склад із шинами
Машина пожежників. Фото: Новини.LIVE
Склад шин охопило вогнем: Львів у димовій завісі
Воїн Національної Гвардії України. Фото: Новини.LIVE

Пожежа на складі шин у Львові

У місті досі спостерігається сильне задимлення, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки пожежі та не допускають поширення полум’я на сусідні приміщення. Вогонь пошкодив частину складських приміщень та спричинив щільне задимлення навколо району.

"Густий дим над Львовом — наслідок загоряння шин у цивільних складських приміщеннях, куди влучив ворог", — зазначив мер Львова Андрій Садовий.

РФ ударила по Львову: масштабна пожежа на складі шин
Наслідки обстрілів. Фото: Новини.LIVE
Пожежники. Фото: Новини.LIVE

Пожежники вже локалізували основні осередки горіння, не дозволяючи полум’ю перекинутися на прилеглі будівлі. Місце події контролюють рятувальники та поліція. 

У Львові горить склад після російського обстрілу
Поліція на місці події. Фото: Новини.LIVE
Густий дим над Львовом: що сталося на складі шин
Поліція на місці події. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що цієї ночі Львівщина знову стала мішенню російських дронів і ракет, які завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Раніше ми також інформували, що внаслідок ранкового обстрілу 19 листопада пошкоджено відділення "Укрпошти" у Львові, а компанія вже оголосила про компенсацію збитків клієнтам.

Автор:
Автор:
Руслан Кулєшов
