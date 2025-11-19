Видео
Україна
Видео

Последствия обстрела РФ — во Львове пылает склад с шинами

Последствия обстрела РФ — во Львове пылает склад с шинами

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 14:33
обновлено: 14:33
Во Львове пылает склад шин - что известно сейчас
Дым над горящим складом. Фото: Новини.LIVE

Во Львове продолжается тушение масштабного пожара, вспыхнувшего на складе с шинами после российского обстрела. Над городом стоит густой дым, а спасатели работают без остановки, локализуя очаги возгорания.

Об этом корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака сообщает с места происшествия в среду, 19 ноября.

Машина пожарных. Фото: Новини.LIVE
Воин Национальной Гвардии Украины. Фото: Новини.LIVE

Пожар на складе шин во Львове

В городе до сих пор наблюдается сильное задымление, спасатели продолжают ликвидировать последствия пожара и не допускают распространения пламени на соседние помещения. Огонь повредил часть складских помещений и вызвал плотное задымление вокруг района.

"Густой дым над Львовом - следствие возгорания шин в гражданских складских помещениях, куда попал враг", — отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу РФ — у Львові палає склад із шинами - фото 4
Пожарные пожарные. Фото: Новини.LIVE

Пожарные уже локализовали основные очаги горения, не позволяя пламени перекинуться на близлежащие здания. Место происшествия контролируют спасатели и полиция.

Полиция на месте происшествия. Фото: Новини.LIVE
Полиция на месте происшествия. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что этой ночью Львовщина снова стала мишенью российских дронов и ракет, которые нанесли удары по объектам критической инфраструктуры.

Ранее мы также информировали, что в результате утреннего обстрела 19 ноября повреждено отделение "Укрпочты" во Львове, а компания уже объявила о компенсации убытков клиентам.

Львов пожар обстрелы атака шины для авто склад
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
