Обстрел Львовщины 19 ноября — какие последствия

РФ атаковала Львовскую область — в ОВА сообщили о последствиях
Этой ночью Львовщина снова оказалась под массированной атакой российских беспилотников и ракет. В результате ударов пострадала критическая инфраструктура.
О последствиях атаки сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram.
Последствия обстрела Львовщины 19 ноября
Ночью оккупанты нанесли удары по Львовской области, применив боевые дроны и крылатые ракеты. Повреждения получил энергообъект, а также частные объекты — деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из мест удара продолжается тушение пожара.
По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших. Несмотря на разрушения, системы жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме.
Из-за массированной атаки на энергетическую инфраструктуру по всей стране на Львовщине введены аварийные отключения электроэнергии.
"Это вынужденный шаг из-за того, что враг атаковал ряд энергообъектов по всей стране. Если работу системы не удастся оперативно стабилизировать, к сожалению, придется применять графики почасовых отключений", — написал Козицкий.
Ранее мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал атаку россиян по городу и рассказал, где случился пожар.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабную российскую атаку. Он сообщил, что Россия за ночь выпустила более 470 ударных дронов и 48 ракет.
Читайте Новини.LIVE!