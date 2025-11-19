Видео
Главная Львов РФ атаковала Львовскую область — в ОВА сообщили о последствиях

РФ атаковала Львовскую область — в ОВА сообщили о последствиях

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 10:28
обновлено: 11:21
Обстрел Львовщины 19 ноября — какие последствия
Дым во Львове после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Этой ночью Львовщина снова оказалась под массированной атакой российских беспилотников и ракет. В результате ударов пострадала критическая инфраструктура.

О последствиях атаки сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в Telegram.

Читайте также:

Последствия обстрела Львовщины 19 ноября

Ночью оккупанты нанесли удары по Львовской области, применив боевые дроны и крылатые ракеты. Повреждения получил энергообъект, а также частные объекты — деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из мест удара продолжается тушение пожара.

По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших. Несмотря на разрушения, системы жизнеобеспечения региона работают в штатном режиме.

Из-за массированной атаки на энергетическую инфраструктуру по всей стране на Львовщине введены аварийные отключения электроэнергии.

"Это вынужденный шаг из-за того, что враг атаковал ряд энергообъектов по всей стране. Если работу системы не удастся оперативно стабилизировать, к сожалению, придется применять графики почасовых отключений", — написал Козицкий.

Наслідки обстрілу Львівщини 19 листопада
Сообщение Максима Козицкого. Фото: скриншот из Telegram

Ранее мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал атаку россиян по городу и рассказал, где случился пожар.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабную российскую атаку. Он сообщил, что Россия за ночь выпустила более 470 ударных дронов и 48 ракет.

Львов обстрелы Львовская ОГА война в Украине атака
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
