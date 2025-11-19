Львов накрыл густой дым 19 ноября — Садовый назвал причину

Дым поднимается в небо от пожара. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Утром в среду, 19 ноября, Львов окутал густой едкий дым после массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину. Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что густой дым, который поднялся над городом после утренней атаки, связан с пожаром на территории гражданских складских помещений.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Львов накрыл густой дым от пожара на складах

По словам мэра, российский удар вызвал возгорание шин, что и стало источником интенсивного дыма, заметного в разных районах Львова.

Львов в дыму. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Дым поднимается в небо. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Густой дым. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Пожар во Львове 19 ноября. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

По состоянию на сейчас подтвержденных данных о пострадавших нет. Мэр подчеркнул, что это вся официально подтвержденная информация о попадании на данный момент. По предварительным оценкам, дым не несет угрозы для здоровья населения, однако жителям рекомендовали по возможности закрыть окна.

Напомним, во Львове раздавались громкие мощные взрывы утром 19 ноября из-за массированного российского обстрела. Кроме того, громкие взрывы и пожары возникли в других городах. Вследствие массированного обстрела в Украине ввели экстренные отключения света.