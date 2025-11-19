Відео
Відео

Садовий пояснив, що горить у Львові після атаки — фото диму

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 08:37
Оновлено: 09:30
Львів накрив густий дим 19 листопада — Садовий назвав причину
Дим здіймається у небо від пожежі. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Вранці у середу, 19 листопада, Львів огорнув густий їдкий дим після масованого ракетно-дронової атаки Росії на Україну. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що густий дим, який піднявся над містом після ранкової атаки, пов’язаний із пожежею на території цивільних складських приміщень.

Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram.

Читайте також:

Львів накрив густий дим від пожежі на складах

За словами мера, російський удар спричинив займання шин, що й стало джерелом інтенсивного диму, помітного у різних районах Львова.

Львів
Львів у диму. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Дим у Львові
Дим здіймається у небо. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Атака на Львів
Густий дим. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Ракетна атака на Львів
Пожежа у Львові 19 листопада. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Станом на зараз підтверджених даних про постраждалих немає. Мер наголосив, що це вся офіційно підтверджена інформація про влучання на цей момент. За попередніми оцінками, дим не несе загрози для здоров’я населення, однак мешканцям рекомендували за можливості зачинити вікна.

Нагадаємо, у Львові лунали гучні потужні вибухи вранці 19 листопада через масований російський обстріл. Окрім того, гучні вибухи та пожежі виникли в інших містах. Внаслідок масованого обстрілу в Україні запровадили екстрені відключення світла

Львів пожежа обстріли дрони війна ракетний удар
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
