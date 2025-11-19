Відео
Головна Львів РФ атакувала Львівщину — у ОВА повідомили про наслідки

РФ атакувала Львівщину — у ОВА повідомили про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 10:28
Оновлено: 10:29
Обстріл Львівщини 19 листопада — які наслідки
Дим у Львові після атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Цієї ночі Львівщина знову опинилася під масованою атакою російських безпілотників і ракет. Унаслідок ударів постраждала критична інфраструктура.

Про наслідки атаки повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Львівщини 19 листопада

Уночі окупанти завдали ударів по Львівській області, застосувавши бойові дрони та крилаті ракети. Пошкоджень зазнав енергооб'єкт, а також приватні об'єкти — деревообробне підприємство та складське приміщення. На одному з місць удару триває гасіння пожежі.

За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих. Попри руйнування, системи життєзабезпечення регіону працюють у штатному режимі.

Через масовану атаку на енергетичну інфраструктуру по всій країні на Львівщині запроваджено аварійні відключення електроенергії.

"Це вимушений крок через те, що ворог атакував низку енергооб'єктів по всій державі. Якщо роботу системи не вдасться оперативно стабілізувати, на жаль, доведеться застосовувати графіки погодинних відключень", — написав Козицький.

Наслідки обстрілу Львівщини 19 листопада
Повідомлення Максима Козицького. Фото: скриншот з Telegram

Раніше мер Львова Андрій Садовий прокоментував атаку росіян по місту та розповів, де трапилася пожежа.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабну російську атаку. Він повідомив, що Росія за ніч випустила понад 470 ударних дронів та 48 ракет.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
