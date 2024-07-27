Слідкував за ультраправими блогерами та не хотів роз'єднання українського суспільства — Нацполіція про мотиви В'ячеслава Зінченко

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Скриншот

Заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов особисто спілкувався з підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон і з'ясував, що юнак має проукраїнську позицію. За словами Нєбитова, В'ячеслав Зінченко вважає, що у власний спосіб допомагав українському суспільству.

Про це Андрій Нєбитов заявив 26 липня, у п'ятницю в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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На думку Нєбитова, попри те, що Зінченко дійсно цікавився ультраправими, радикальними групами, в тому числі з РФ, він поважає Україну і має проукраїнську позицію.

"Йому здається, що в такий спосіб він діяв правильно і його мотивом була недопустимість розділення українського суспільства, — сказав в інтерв'ю Нєбитов. — Він був учасником груп, де йому давали певні рекомендації, як замаскувати себе, як залишитись в місці непоміченим, як зробити так щоб тебе не викрили у скоєнні цього злочину, і він обрав собі найнезахищеніший об'єкт для нападу".

Де зброя, з якої стріляли в Ірину Фаріон

За словами заступник голови Національної поліції, зброю поки що не знайшли. Причина проста — підозрюваний декілька місяців готувався до замаху, відпрацьовував маршрути відходу і, звичайно, способи позбутись зброї.

"Але у слідчих є певна інформація, яка зараз відпрацьовується, тому впевнений, що зброю невдовзі знайдуть", — запевнив Нєбитов.

Хто був наступним після Ірини Фаріон

Слідчі з'ясували, що у підозрюваного був певний перелік осіб, які могли стати наступними жертвами. Вже відомо, із заяви голови МВС, що наступним міг бути депутат Максим Бужанський. Проте повний список Нєбитов не назвав, адже триває слідство.

"Я скажу тільки одне — якби правоохоронці його не затримали, то він би не зупинився", — заявив Нєбитов.

Чому поліція не запобігла замаху на Ірину Фаріон

Заступник голови Нацполіції наголошує, що під час розслідування знайшлось 42 свідки, які бачили підозрюваного. Всі вони помітили його підозрілий вигляд, адже він постійно сидів біля будинку Ірини Фаріон в непритаманному спеці одязі, а ще його ніхто не знав з місцевих.

"Жоден з опитаних свідків так і не зміг чітко відповісти на питання: чому ви просто не зателефонували на 102, щоб цього підозрілого хлопця перевірили поліцейські?, — каже Нєбитов. — Жодного дзвінка на 102 не було. Впевнений, що в такому б разі цього хлопця щонайменше б затримали та знайшли б при ньому зброю. Нагадаю всім — у нас в країні війна, тому не треба соромитись повідомляти поліцію про підозрілих осіб".

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що підозрюваний у вбивстві Фаріон стежив за ультраправими блогерами, зокрема, за Марком Бондаренком, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Вже 26 липня підозрюваному у вбивстві оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.