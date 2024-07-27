Следил за ультраправыми блоггерами и не хотел разъединения украинского общества — Нацполиция о мотивах Вячеслава Зинченко

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: Скриншот

Заместитель главы Национальной полиции Андрей Небитов лично общался с подозреваемым в убийстве Ирины Фарион и выяснил, что у юноши есть проукраинская позиция. По словам Небитова, Вячеслав Зинченко считает, что по-своему помогал украинскому обществу.

Об этом Андрей Небитов заявил 26 июля, в пятницу в интервью "Радио Свобода".

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По мнению Небитова, несмотря на то, что Зинченко действительно интересовался ультраправыми, радикальными группами, в том числе из РФ, он уважает Украину и имеет проукраинскую позицию.

"Ему кажется, что таким образом он действовал правильно и его мотивом была недопустимость разделения украинского общества, — сказал в интервью Небитов. — Он был участником групп, где ему давали определенные рекомендации, как замаскировать себя, как остаться незамеченным, как сделать так чтоб тебя не уличили в совершении этого преступления, и он избрал себе самый незащищенный объект для нападения".

Где оружие, из которого стреляли в Ирину Фарион

По словам заместителя главы Национальной полиции, оружие пока не нашли. Причина проста — подозреваемый несколько месяцев готовился к покушению, отрабатывал маршруты ухода и, конечно, способы избавиться от оружия.

"Но у следователей есть определенная информация, которая сейчас отрабатывается, поэтому уверен, что оружие в скором времени найдут", — заверил Небитов.

Кто был следующим после Ирины Фарион

Следователи выяснили, что у подозреваемого был определенный перечень лиц, которые могли бы стать следующими жертвами. Уже известно, из заявления главы МВД, что следующим мог быть депутат Максим Бужанский. Однако полный список Небитов не назвал, ведь идет следствие.

"Я скажу только одно — если бы правоохранители его не задержали, то он бы не остановился", — заявил Небитов.

Почему полиция не предотвратила покушение на Ирину Фарион

Заместитель председателя Нацполиции отмечает, что во время расследования нашлось 42 свидетеля, которые видели подозреваемого. Все они заметили его необычный вид, ведь он постоянно сидел у дома Ирины Фарион в необычной для жары одежде, а еще его никто не знал из местных.

"Ни один из опрошенных свидетелей так и не смог четко ответить на вопрос: почему вы просто не позвонили по телефону на 102, чтобы этого подозрительного парня проверили полицейские?, — говорит Небитов. — Никакого звонка на 102 не было. Парня, по меньшей мере, проверили, задержали и нашли бы при нем оружие. Напоминаю, что у нас идет война и не стоит стыдиться сообщать в полицию о подозрительных особах".

Напомним, журналисты выяснили, что подозреваемый в убийстве Фарион следил за ультраправыми блоггерами, в частности, за Марком Бондаренко, продвигающим конспирологические теории, мизогонные, расистские и неонацистские идеи.

Уже 26 июля подозреваемому в убийстве объявили подозрение. Ему грозит 15 лет лишения свободы.