Не знайшли доказів — у Львові закрили справу про контрабанду техніки на 1,5 млн доларів

Контрабандна техніка, яку намагався ввезти водій на Львівщині. Фото: Львівська митниця

У Галицькому районному суді Львова закрили справу щодо порушення митних правил водієм вантажівки, який ввіз до України контрабандної техніки сумою 1,5 мільйонів доларів. Працівники митної служби оформили транспорт, як порожній, проте контрабанду викрила СБУ. Вантажівку було зупинено одразу після перетину кордону.

Про це пише місцеве видання ZAXID.NET, посилаючись на постанову суду.

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"Водій вантажівки Павло Костишин виграв справу у суді, вилучену техніку йому мають повернути для митного оформлення, або для вивозу за кордон після скасування арешту у кримінальному провадженні. Досудове розслідування щодо митників ще триває", — зазначили у повідомленні.

Деталі щодо справи про незаконне ввезення товару в Україну

За даними постанови суду, яку було винесено в кінці листопада 2023 року, сталося це ще 22 квітня на пункті пропуску Угринів на кордоні з Польщею. В той день Павло Костишин їхав до України за кермом вантажівки Iveco Daily.

Вантажівка, яку викрили на кордоні. Фото: Цензор.НЕТ

Зазначається, що йому вдалося пройти перевірку на кордоні, митники навіть зробити світлину порожнього вантажного відсіку. Проте після того, як він перетнув кордон, Служба безпеки України зупинила вантажівку, де виявила 5 700 одиниць техніки Apple та інших популярних брендів, серед яких і Xiaomi. Попередньо вартість вантажу оцінили у 1,5 млн доларів.

Порожній вантажний відсік транспорту. Фото: Цензор.НЕТ

Контрабандна техніка. Фото: Цензор.НЕТ

"Після цього випадку Львівська митниця заявила, що звільнила двох митників, а ще щодо однієї працівниці відкрили дисциплінарне провадження. З матеріалів справи випливає, що одним з митників, які пропустили контрабанду, є інспектор Назарій Кіт", — додали у повідомленні.

Своєю чергою на водія вантажівки було складено адміністративний протокол у порушенні митного кодексу, серед яких перевезення товару, не проходячи митний контроль. За це він мав заплатити штраф, а саме — 100% митної вартості вилучених товарів, з їхньою конфіскацією.

Контрабандна техніка. Фото: Львівська митниця

Що вирішив Галицький суд у Львові

Цю справу було розглянуто у суді. Адвокат водія клопотав щодо закриття справи через недостатню кількість доказів. За його словами, у Львівській митниці повинні "довести наявність переміщення товарів з незаконним звільненням від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами митниці".

"Однак, у матеріалах справи відсутній вирок або ухвала суду, які набрали законної сили і яким би службову особу Львівської митниці, яка проводила митне оформлення та здійснювала митні формальності у даному випадку, засуджено за вчинення злочину, передбаченого ст.364 КК України. Досудове розслідування у цій справі триває", — наголосили у матеріалі видання.

У суді не заперечують причетність водія Павла Костишина до порушення митних правил, проте фахівці не можуть надати доказів щодо незаконного звільнення від митного контролю, зокрема через зловживання митниками службовим становищем.

Що наразі з товаром та водієм вантажівки

Як відомо, справу розглядала суддя Людмила Мироненко. Вона займалася дослідженням всіх справ та закрила справу про порушення митного кодексу водієм вантажівки Павлом Костишиним.

"Товар, вилучений згідно протоколу про порушення митних правил підлягає поверненню Костишину для належного митного оформлення або для вивезення за межі митної території України після скасування арешту у кримінальному провадженні. На постанову ще може бути подана апеляція", — пояснили у повідомленні.

Контрабандна техніка. Фото: Львівська митниця

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали співробітника Львівської митниці під час отримання хабаря. Йдеться про державного інспектора Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці Держмитслужби.