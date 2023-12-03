Не нашли доказательств — во Львове закрыли дело о контрабанде техники на 1,5 млн долларов

Контрабандная техника, которую пытался ввезти водитель во Львовской области. Фото: Львовская таможня

В Галицком районном суде Львова закрыли дело о нарушении таможенных правил водителем грузовика, который ввез в Украину контрабандную технику суммой 1,5 миллиона долларов. Работники таможенной службы оформили транспорт как пустой, однако контрабанду разоблачила СБУ. Грузовик был остановлен сразу после пересечения границы.

Об этом пишет местное издание ZAXID.NET, ссылаясь на постановление суда.

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"Водитель грузовика Павел Костишин выиграл дело в суде, изъятую технику ему должны вернуть для таможенного оформления или для вывоза за границу после отмены ареста в уголовном производстве. Досудебное расследование в отношении таможенников еще продолжается", — отметили в сообщении.

Детали по делу о незаконном ввозе товара в Украину

По данным постановления суда, вынесенного в конце ноября 2023 года, произошло это еще 22 апреля на пункте пропуска Угринов на границе с Польшей. В тот день Павел Костышин ехал в Украину за рулем грузовика Iveco Daily.

Грузовик, который разоблачили на границе. Фото: Цензор.НЕТ

Отмечается, что ему удалось пройти проверку на границе, таможенники даже сделали фото пустого грузового отсека. Однако после пересечения границы Служба безопасности Украины остановила грузовик, где обнаружила 5 700 единиц техники Apple и других популярных брендов, среди которых и Xiaomi. Предварительно стоимость груза была оценена в 1,5 млн долларов.

Пустой грузовой транспортный отсек. Фото: Цензор.НЕТ

Контрабандная техника. Фото: Цензор.НЕТ

"После этого случая Львовская таможня заявила, что уволила двух таможенников, а еще в отношении одной работницы открыли дисциплинарное производство. Из материалов дела следует, что одним из таможенников, пропустивших контрабанду, является инспектор Назарий Кит", — добавили в сообщении.

В свою очередь, на водителя грузовика был составлен административный протокол в нарушении таможенного кодекса, среди которых перевозка товара, которая не прошла таможенный контроль. За это он должен был заплатить штраф, а именно 100% таможенной стоимости изъятых товаров, с их конфискацией.

Контрабандная техника. Фото: Львовская таможня

Что решил Галицкий суд во Львове

Это дело было рассмотрено в суде. Адвокат водителя ходатайствовал о закрытии дела из-за недостаточного количества доказательств. По его словам, во Львовской таможне должны "доказать наличие перемещения товаров с незаконным освобождением от таможенного контроля в результате злоупотребления служебным положением должностными лицами таможни".

"Однако, в материалах дела отсутствует приговор или определение суда, вступившие в законную силу и которым бы должностное лицо Львовской таможни, которое проводило таможенное оформление и осуществляло таможенные формальности в данном случае, осуждено за совершение преступления, предусмотренного ст.364 УК Украины. Досудебное расследование по этому делу продолжается", — подчеркнули в материале издания.

В суде не отрицают причастность водителя Павла Костышина к нарушению таможенных правил, однако специалисты не могут предоставить доказательств незаконного освобождения от таможенного контроля, в частности из-за злоупотребления таможенниками служебным положением.

Что сейчас с товаром и водителем грузовика

Как известно, дело рассматривала судья Людмила Мироненко. Она занималась исследованием всех дел и закрыла дело о нарушении таможенного кодекса водителем грузовика Павлом Костышиным.

"Товар, изъятый согласно протоколу о нарушении таможенных правил, подлежит возвращению Костышина для надлежащего таможенного оформления или для вывоза за пределы таможенной территории Украины после отмены ареста в уголовном производстве. На постановление еще может быть подана апелляция", — объяснили в сообщении.

Контрабандная техника. Фото: Львовская таможня

Напомним, ранее правоохранители задержали сотрудника Львовской таможни во время получения взятки. Речь идет о государственном инспекторе Управления по борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил Львовской таможни Гостаможслужбы.