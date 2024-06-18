Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Небезпечна знахідка — львів’янин знашов у своїй квартирі 6,5 кг ртуті arrow

Небезпечна знахідка — львів’янин знашов у своїй квартирі 6,5 кг ртуті

18 червня 2024 17:41
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Львів’янин випадково знайшов у своїй квартирі 6,5 кг ртуті
Рятувальники вилучають ртуть. Фото: ldubgd.edu.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У понеділок, 17 червня, на Левандівці у Львові мешканець виявив у квартирі пляшки з ртуттю та викликав рятувальників. Загалом з помешкання вилучили 6,5 кг ртуті.

Про це повідомили у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, пише Zaxid.net у вівторок, 18 червня.

Читайте також:

У квартирі виявили дві пляшки ртуті

Напередодні ввечері до рятувальників та правоохоронців звернувся власник квартири на вулиці Левандівській (Залізничний район), який знайшов у своєму помешканні дві скляні пляшки ртуті.

"Ємності з ртуттю вагою 6,5 кг працівники поліції вилучили та передали сьогодні для подальшої утилізації в міське управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони", — повідомили у львівській мерії.

Зазначимо, що ртуть — це метал сріблясто-білого кольору, у звичайних умовах легкорухома рідина, що при ударі поділяється на дрібні кульки, у 13,5 разів важча за воду. Температура плавлення — 38,87°C. З підвищенням температури випаровування ртуті збільшується.

Пари ртуті та її сполуки дуже отруйні. З потраплянням до організму людини через органи дихання, ртуть акумулюється та залишається там на все життя.

Нагадаємо, поблизу Дністра в Чернівецькій області втопилися двоє підлітків під час відпочинку з учителем. Правоохоронці розпочали розслідування. 

Раніше у Львові в одній із багатоповерхівок трапилась пожежа. Рятувальники евакуювали чотирьох мешканців із верхніх поверхів та ліквідували займання.

Також ми писали, що у парку Шевченка в Івано-Франківську стався жахливий інцидент. Люди застрягли на оглядовому колесі. Подія трапилася 1 червня і викликала неабиякий резонанс серед відвідувачів парку.

квартира
метал
рятувальники
здоров'я
Львів
небезпека

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор