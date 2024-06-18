Львів’янин випадково знайшов у своїй квартирі 6,5 кг ртуті

Рятувальники вилучають ртуть. Фото: ldubgd.edu.ua

У понеділок, 17 червня, на Левандівці у Львові мешканець виявив у квартирі пляшки з ртуттю та викликав рятувальників. Загалом з помешкання вилучили 6,5 кг ртуті.

Про це повідомили у міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій, пише Zaxid.net у вівторок, 18 червня.

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У квартирі виявили дві пляшки ртуті

Напередодні ввечері до рятувальників та правоохоронців звернувся власник квартири на вулиці Левандівській (Залізничний район), який знайшов у своєму помешканні дві скляні пляшки ртуті.

"Ємності з ртуттю вагою 6,5 кг працівники поліції вилучили та передали сьогодні для подальшої утилізації в міське управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони", — повідомили у львівській мерії.

Зазначимо, що ртуть — це метал сріблясто-білого кольору, у звичайних умовах легкорухома рідина, що при ударі поділяється на дрібні кульки, у 13,5 разів важча за воду. Температура плавлення — 38,87°C. З підвищенням температури випаровування ртуті збільшується.

Пари ртуті та її сполуки дуже отруйні. З потраплянням до організму людини через органи дихання, ртуть акумулюється та залишається там на все життя.

Нагадаємо, поблизу Дністра в Чернівецькій області втопилися двоє підлітків під час відпочинку з учителем. Правоохоронці розпочали розслідування.

Раніше у Львові в одній із багатоповерхівок трапилась пожежа. Рятувальники евакуювали чотирьох мешканців із верхніх поверхів та ліквідували займання.

Також ми писали, що у парку Шевченка в Івано-Франківську стався жахливий інцидент. Люди застрягли на оглядовому колесі. Подія трапилася 1 червня і викликала неабиякий резонанс серед відвідувачів парку.