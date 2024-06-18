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Опасная находка — львовянин нашел в своей квартире 6,5 кг ртути

18 июня 2024 17:41
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Львовянин случайно нашел в своей квартире 6,5 кг ртути
Спасатели изымают ртуть. Фото: ldubgd.edu.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В понедельник, 17 июня, на Левандовке во Львове житель обнаружил в квартире бутылки с ртутью и вызвал спасателей. В общей сложности из помещения изъяли 6,5 кг ртути.

Об этом сообщили в городском управлении по чрезвычайным ситуациям, пишет Zaxid.net во вторник, 18 июня.

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В квартире обнаружили две бутылки ртути

Накануне вечером к спасателям и стражам порядка обратился владелец квартиры на улице Левандовской (Железнодорожный район), который нашел в своем доме две стеклянные бутылки ртути.

"Емкости с ртутью весом 6,5 кг сотрудники полиции изъяли и передали сегодня для дальнейшей утилизации в городское управление по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской защиты населения и территориальной обороны", — сообщили во львовской мэрии.

Отметим, что ртуть — это металл серебристо-белого цвета, в обычных условиях легкоподвижная жидкость, которая при ударе делится на мелкие шарики, в 13,5 раз тяжелее воды. Температура плавления — 38,87 °C. С повышением температуры испарение ртути увеличивается.

Пары ртути и ее соединения очень ядовиты. С попаданием в организм человека через органы дыхания ртуть аккумулируется и остается там на всю жизнь.

Напомним, вблизи Днестра в Черновицкой области утонули двое подростков во время отдыха с учителем. Правоохранители начали расследование.

Ранее во Львове в одной из многоэтажек произошел пожар. Спасатели эвакуировали четырех жителей с верхних этажей и ликвидировали возгорание.

Также мы писали, что в парке Шевченко в Ивано-Франковске произошел ужасный инцидент. Люди застряли на смотровом колесе. Событие произошло 1 июня и вызвало большой резонанс среди посетителей парка.

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спасатели
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Львов
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