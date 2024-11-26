Прогноз погоди у Львові на завтра 27 листопада

Ожеледиця. Фото: УНІАН

Погоду у Львові та області завтра, 27 листопада, визначатиме проходження атмосферного фронту з заходу. Очікуються дощі та ожеледиця.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз погоди у Львові та області на 27 листопада

У Львівській області буде хмарно з проясненнями. Вночі та зранку очікується дощ, а вдень — без істотних опадів. Також прогнозується ожеледиця та слабкий туман.

Прогноз погоди в Україні на 27 листопада. Фото: Meteoprog

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 °С, вдень +3...+8 °С.

У Львові вночі 0...+2 °С, вдень очікується +5...+7 °С.

Синоптики попередили про погіршення видимості в опадах, тумані 500-1000 м.

Попередження про небезпеку

У Львівській області та місті оголошено перший рівень небезпеки (жовтий) через ожеледицю на дорогах зранку та вночі.

Попередження про небезпеку 27 листопада. Фото: facebook.com/LvivMeteo

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про найхолоднішу ніч 27 листопада. За її словами, подекуди температура повітря буде -11 °С.

Раніше у Львівській міській раді заявили, що комунальники міста готові до розчищення доріг від снігу.