Прогноз погоди у Львові на завтра 27 листопада

Небезпека на дорогах — якою буде погода у Львові завтра
Погоду у Львові та області завтра, 27 листопада, визначатиме проходження атмосферного фронту з заходу. Очікуються дощі та ожеледиця.
Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Прогноз погоди у Львові та області на 27 листопада
У Львівській області буде хмарно з проясненнями. Вночі та зранку очікується дощ, а вдень — без істотних опадів. Також прогнозується ожеледиця та слабкий туман.
Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 °С, вдень +3...+8 °С.
У Львові вночі 0...+2 °С, вдень очікується +5...+7 °С.
Синоптики попередили про погіршення видимості в опадах, тумані 500-1000 м.
Попередження про небезпеку
У Львівській області та місті оголошено перший рівень небезпеки (жовтий) через ожеледицю на дорогах зранку та вночі.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про найхолоднішу ніч 27 листопада. За її словами, подекуди температура повітря буде -11 °С.
Раніше у Львівській міській раді заявили, що комунальники міста готові до розчищення доріг від снігу.
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