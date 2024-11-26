Прогноз погоды во Львове на завтра 27 ноября

Гололедица. Фото: УНИАН

Погоду во Львове и области завтра, 27 ноября, будет определять прохождение атмосферного фронта с запада. Ожидаются дожди и гололедица.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Прогноз погоды во Львове и области на 27 ноября

Во Львовской области облачно с прояснениями. Ночью и утром будет идти дождь, без существенных осадков. Также прогнозируется гололедица и слабый туман.

Прогноз погоды в Украине на 27 ноября. Фото: Meteoprog

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 °С, днем +3...+8 °С.

Во Львове ночью 0...+2 °С, днем ожидается +5...+7 °С.

Синоптики предупредили об ухудшении видимости в осадках, тумане 500-1000 м.

Предупреждение об опасности

Во Львовской области и городе объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за гололедицы на дорогах утром и ночью.

Предупреждение об опасности 27 ноября. Фото: facebook.com/LvivMeteo

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о самой холодной ночи 27 ноября. По ее словам, местами температура воздуха будет -11 °С.

Ранее во Львовском городском совете заявили, что коммунальщики города готовы к расчистке дорог от снега.