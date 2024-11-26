Прогноз погоды во Львове на завтра 27 ноября

Опасность на дорогах — какой будет погода во Львове завтра
Погоду во Львове и области завтра, 27 ноября, будет определять прохождение атмосферного фронта с запада. Ожидаются дожди и гололедица.
Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды во Львове и области на 27 ноября
Во Львовской области облачно с прояснениями. Ночью и утром будет идти дождь, без существенных осадков. Также прогнозируется гололедица и слабый туман.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 °С, днем +3...+8 °С.
Во Львове ночью 0...+2 °С, днем ожидается +5...+7 °С.
Синоптики предупредили об ухудшении видимости в осадках, тумане 500-1000 м.
Предупреждение об опасности
Во Львовской области и городе объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за гололедицы на дорогах утром и ночью.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о самой холодной ночи 27 ноября. По ее словам, местами температура воздуха будет -11 °С.
Ранее во Львовском городском совете заявили, что коммунальщики города готовы к расчистке дорог от снега.
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