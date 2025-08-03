На Львівщині попередили про небезпеку отруєння грибами

Гриби. Фото: Pexels

Керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко розповіла про отруєння грибами. За її словами, на Львівщині цього року випадків ще не було, але в 2024 році зафіксували десять.

Про це Наталія Іванченко-Тімко розповіла в коментарі Новини.LIVE.

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Отруєння грибами

"Майже кожного року звертаються по медичну допомогу, причому в різні заклади охорони здоровʼя, люди, які мають ознаки отруєння, і також вони мають в анамнезі повідомлення про споживання грибів", — зазначила Іванченко-Тімко.

За її словами, клінічні ознаки різні. Вона назвала симптоми, з якими звертаються люди:

пожовтіння шкіри;

нудота;

блювота;

різкі болі в животі;

порушення діяльності серцево-судинної системи, дихальної системи.

Керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб зауважила, що все залежить від того, який саме отруйний гриб споживала людина.

"Іноді гриб може виглядати, як їстівний, що навіть грибники з досвідом не відрізнять. При появі розладів здоровʼя потрібно негайно звертатися до лікаря, оскільки тут відлік іде на хвилини", — додала вона.

Нагадаємо, у Київській області є велика кількість рослин з токсичними речовинами, які можуть спровокувати отруєння.

Раніше у Львові сталося масове отруєння в одному з ресторанів. До лікарні було госпіталізовано 76 людей.