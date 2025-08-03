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Главная Львов Опасность отравления грибами — на что стоит обратить внимание

Опасность отравления грибами — на что стоит обратить внимание

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2025 14:56
Во Львовской области предупредили об опасности отравления грибами
Грибы. Фото: Pexels

Руководитель областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко рассказала об отравлении грибами. По ее словам, на Львовщине в этом году случаев еще не было, но в 2024 году зафиксировали десять.

Об этом Наталья Иванченко-Тимко рассказала в комментарии Новини.LIVE.

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Отравление грибами

"Почти каждый год обращаются за медицинской помощью, причем в различные учреждения здравоохранения, люди, которые имеют признаки отравления, и также они имеют в анамнезе сообщения о потреблении грибов", — отметила Иванченко-Тимко.

По ее словам, клинические признаки разные. Она назвала симптомы, с которыми обращаются люди:

  • пожелтение кожи;
  • тошнота;
  • рвота;
  • резкие боли в животе;
  • нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы.

Руководитель областного центра контроля и профилактики болезней отметила, что все зависит от того, какой именно ядовитый гриб потреблял человек.

"Иногда гриб может выглядеть, как съедобный, что даже грибники с опытом не отличат. При появлении расстройств здоровья нужно немедленно обращаться к врачу, поскольку здесь отсчет идет на минуты", — добавила она.

Напомним, в Киевской области есть большое количество растений с токсичными веществами, которые могут спровоцировать отравление.

Ранее во Львове произошло массовое отравление в одном из ресторанов. В больницу были госпитализированы 76 человек.

больницы отравление Львовская область опасность плохое самочувствие грибы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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