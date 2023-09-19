Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Нещадний обстріл Львова триває: серія гучних вибухів arrow

Нещадний обстріл Львова триває: серія гучних вибухів

19 вересня 2023 05:45
оновлено: 05:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Нещадний обстріл Львова триває: серія гучних вибухів
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ворог продовжує нещадну атаку безпілотниками на Львів сьогодні вночі, 19 вересня. У місті знову було чути вибухи, крім того, є пошкодження та постраждалі.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Оновлено 05:50. Повторні вибухи лунають у Львові.

Оновлено 05:52. "Унаслідок однієї зі сьогоднішніх атак по Львову почалася пожежа на промисловому складі. На цей момент з-під завалів дістали одну жінку. Вона травмована", — повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький Козицький.

Зазначається, що на складах розгорілася значна пожежа. На місці працюють всі профільні служби. 

Наслідки атаки на Львів
Джерело: t.me/kozytskyy_maksym_official

Також Андрій Садовий повідомив про пожежу та одну постраждалу.

"Внаслідок атаки горить дах промислового складу в одному з районів Львова", — йдеться в повідомлені.

Наслідки нічної атаки на Львів
Джерело: t.me/andriysadovyi

Оновлено 05:56. Мер Львова заявив, що на складі з-під уламків дістали чоловіка. Оперативні роботи тривають.

"Тобто поки відомо про одну людину, яка постраждала внаслідок атаки",— зазначив Садовий.

Наслідки атаки ворога на Львів
Джерело: t.me/andriysadovyi

Оновлюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Стотисячні зарплати Мінкульту: скільки заробив Ткаченко та його заступники за час війни

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз