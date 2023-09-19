Нещадний обстріл Львова триває: серія гучних вибухів
Ворог продовжує нещадну атаку безпілотниками на Львів сьогодні вночі, 19 вересня. У місті знову було чути вибухи, крім того, є пошкодження та постраждалі.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 05:50. Повторні вибухи лунають у Львові.
Оновлено 05:52. "Унаслідок однієї зі сьогоднішніх атак по Львову почалася пожежа на промисловому складі. На цей момент з-під завалів дістали одну жінку. Вона травмована", — повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький Козицький.
Зазначається, що на складах розгорілася значна пожежа. На місці працюють всі профільні служби.
Також Андрій Садовий повідомив про пожежу та одну постраждалу.
"Внаслідок атаки горить дах промислового складу в одному з районів Львова", — йдеться в повідомлені.
Оновлено 05:56. Мер Львова заявив, що на складі з-під уламків дістали чоловіка. Оперативні роботи тривають.
"Тобто поки відомо про одну людину, яка постраждала внаслідок атаки",— зазначив Садовий.
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