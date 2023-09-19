Нещадний обстріл Львова триває: серія гучних вибухів

Вибухи в нічному місті. Фото: google.com

Ворог продовжує нещадну атаку безпілотниками на Львів сьогодні вночі, 19 вересня. У місті знову було чути вибухи, крім того, є пошкодження та постраждалі.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 05:50. Повторні вибухи лунають у Львові.

Оновлено 05:52. "Унаслідок однієї зі сьогоднішніх атак по Львову почалася пожежа на промисловому складі. На цей момент з-під завалів дістали одну жінку. Вона травмована", — повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький Козицький.

Зазначається, що на складах розгорілася значна пожежа. На місці працюють всі профільні служби.

Джерело: t.me/kozytskyy_maksym_official

Також Андрій Садовий повідомив про пожежу та одну постраждалу.

"Внаслідок атаки горить дах промислового складу в одному з районів Львова", — йдеться в повідомлені.

Джерело: t.me/andriysadovyi

Оновлено 05:56. Мер Львова заявив, що на складі з-під уламків дістали чоловіка. Оперативні роботи тривають.

"Тобто поки відомо про одну людину, яка постраждала внаслідок атаки",— зазначив Садовий.

Джерело: t.me/andriysadovyi

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