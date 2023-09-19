Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Беспощадные обстрелы Львова продолжаются: серия громких взрывов arrow

Беспощадные обстрелы Львова продолжаются: серия громких взрывов

19 сентября 2023 05:45
обновлено: 05:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Беспощадные обстрелы Львова продолжаются: серия громких взрывов
Взрывы в ночном городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Враг продолжает беспощадную атаку беспилотниками во Львов сегодня ночью, 19 сентября. В городе снова были слышны взрывы, кроме того, есть повреждения и пострадавшие.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Обновлено 05:50. Повторные взрывы раздаются во Львове.

Обновлено 05:52. "В результате одной из сегодняшних атак по Львову начался пожар на промышленном складе. К настоящему моменту из-под завалов достали одну женщину. Она травмирована" , - сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий Козицкий.

Отмечается, что на складах разгорелся значительный пожар. На месте работают все профильные службы.

Последствия атаки во Львов
Источник: t.me/kozytskyy_maksym_official

Также Андрей Садовый сообщил о пожаре и одном пострадавшем.

"В результате атаки горит крыша промышленного склада в одном из районов Львова" , - говорится в сообщении.

Последствия ночной атаки во Львов
Источник: t.me/andriysadovyi

Обновлено 05:56. Мэр Львова заявил, что на складе из-под обломков достали мужчину. Оперативные работы продолжаются.

"То есть пока известно об одном человеке, который пострадал в результате атаки" , - отметил Садовый.

Последствия атаки врага на Львов
Источник: t.me/andriysadovyi

Обновляется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Стотысячные зарплаты Минкульта: сколько заработал Ткаченко и его заместители за время войны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз