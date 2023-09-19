Беспощадные обстрелы Львова продолжаются: серия громких взрывов

Взрывы в ночном городе. Фото: google.com

Враг продолжает беспощадную атаку беспилотниками во Львов сегодня ночью, 19 сентября. В городе снова были слышны взрывы, кроме того, есть повреждения и пострадавшие.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 05:50. Повторные взрывы раздаются во Львове.

Обновлено 05:52. "В результате одной из сегодняшних атак по Львову начался пожар на промышленном складе. К настоящему моменту из-под завалов достали одну женщину. Она травмирована" , - сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий Козицкий.

Отмечается, что на складах разгорелся значительный пожар. На месте работают все профильные службы.

Источник: t.me/kozytskyy_maksym_official

Также Андрей Садовый сообщил о пожаре и одном пострадавшем.

"В результате атаки горит крыша промышленного склада в одном из районов Львова" , - говорится в сообщении.

Источник: t.me/andriysadovyi

Обновлено 05:56. Мэр Львова заявил, что на складе из-под обломков достали мужчину. Оперативные работы продолжаются.

"То есть пока известно об одном человеке, который пострадал в результате атаки" , - отметил Садовый.

Источник: t.me/andriysadovyi

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