Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Незаконно переправляв чоловіків за кордон — як суд на Львівщині покарав підприємця arrow

Незаконно переправляв чоловіків за кордон — як суд на Львівщині покарав підприємця

8 жовтня 2024 23:53
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Львівщині судили підприємця, який незаконно переправляв військовозобов’язаних за кордон
Самбірський міськрайонний суд Львівської області. Фото: Судова влада України
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Самбірський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок місцевому жителю, якого обвинувачують у незаконному переправленні військовозобов'язаних через державний кордон. Суд визнав його винним та присудив п'ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбуття покарання, призначивши трирічний випробувальний термін.

Про це стало відомо з вироку суду, опублікованому на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Уродженець Самбора у 2023 році скористався послугами двох фізичних осіб-підприємців, які займалися вантажними перевезеннями, для реалізації незаконної схеми. Він залучив свого знайомого з інвалідністю, який мав законне право на виїзд за кордон. Під виглядом співробітників транспортних компаній, чоловік оформлював військовозобов'язаних як водіїв і вносив їх дані до системи "Шлях". Разом зі спільником вони перетинали кордон на автомобілі Mercedes-Benz. За допомогою цієї схеми семеро чоловіків успішно покинули країну, проте один не зміг, оскільки не надав чітке пояснення мети поїздки.

Проти чоловіка було відкрито кримінальні справи за підробку документів і незаконне переправлення ухилянтів через кордон. Він визнав свою вину і уклав угоду з прокурором.

Рішення суду

Суддя визнала його винним і заборонила займатися міжнародними перевезеннями на один рік. Основне покарання у вигляді позбавлення волі було замінено на умовний термін тривалістю три роки. Вирок може бути оскаржений. 

Нагадаємо, у Полтавській області винесли вирок винуватцю ДТП. Унаслідок цієї аварії загинула матір водія. За вчинене чоловіку призначили покарання у вигляді трьох років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що у Львові собака, якого студентка вигулювала без намордника, покусав власника іншого пса. За порушення правил вигулу собак дівчину оштрафували.

кордон суд Львівська область ухилянти судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 Відрядження заброньованого за кордон — які документи потрібні

00:25 Нічна атака "Шахедів" — які області перебувають під загрозою ударних БпЛА

00:20 У США стали більш прихильними до Гарріс — результати опитування NYT

00:15 У Харкові попрощалися з волонтером, який загинув від удару ворожого дрону

00:00 У Львові на декілька днів заборонять відвідування парків — яка причина

8 жовтня 2024

23:56 Киян попередили про відключення газу — перелік адрес

23:55 На прем'єра Угорщини Орбана намагалися напасти у Європарламенті

23:53 Незаконно переправляв чоловіків за кордон — як суд на Львівщині покарав підприємця

23:45 Бронювання від мобілізації — який документ визначає критичність підприємства

23:36 Американський топгенерал склав список зброї, яка допоможе Україні у війні

00:30 Відрядження заброньованого за кордон — які документи потрібні

00:25 Нічна атака "Шахедів" — які області перебувають під загрозою ударних БпЛА

00:20 У США стали більш прихильними до Гарріс — результати опитування NYT

00:15 У Харкові попрощалися з волонтером, який загинув від удару ворожого дрону

00:00 У Львові на декілька днів заборонять відвідування парків — яка причина

8 жовтня 2024

23:56 Киян попередили про відключення газу — перелік адрес

23:55 На прем'єра Угорщини Орбана намагалися напасти у Європарламенті

23:53 Незаконно переправляв чоловіків за кордон — як суд на Львівщині покарав підприємця

23:45 Бронювання від мобілізації — який документ визначає критичність підприємства

23:36 Американський топгенерал склав список зброї, яка допоможе Україні у війні

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

Text

23:10 Нардеп пояснила, чи вистачить податків для покриття військових витрат у 2023-2024 роках

Text

22:08 Южаніна назвала суму, яку Україна витрачає на виплати пенсій

Text

20:23 Попенко пояснив, чи отримують військові на передовій 200 тисяч гривень

Text

20:06 Не на армію — Южаніна пояснила, на що витрачають гроші з акцизного податку

Text

18:46 Нардеп відповів, скільки грошей виділили на купівлю житла для ветеранів

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

Text

17:50 Блокада кордону та затримання ідеолога війни проти України — ефір Вечір.LIVE

Text

17:19 Військовий пояснив, на що суттєво впливає відсутність покарання за СЗЧ

Text

17:15 У ЗСУ прокоментували самогубство комбата у 123-й бригаді ТРО

Text

15:58 Біля метро "Дорогожичі" прорвало мережу водопостачання — чи полагодять і коли

Text

13:37 Пенсії хочуть виплачувати через Нову пошту — нардеп розкрив деталі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

26 вересня 2024

06:52 Чим підгодувати яблуню та вишню восени — найкращі добрива та поради садівників