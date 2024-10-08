На Львівщині судили підприємця, який незаконно переправляв військовозобов’язаних за кордон

Самбірський міськрайонний суд Львівської області. Фото: Судова влада України

Самбірський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок місцевому жителю, якого обвинувачують у незаконному переправленні військовозобов'язаних через державний кордон. Суд визнав його винним та присудив п'ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбуття покарання, призначивши трирічний випробувальний термін.

Про це стало відомо з вироку суду, опублікованому на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Уродженець Самбора у 2023 році скористався послугами двох фізичних осіб-підприємців, які займалися вантажними перевезеннями, для реалізації незаконної схеми. Він залучив свого знайомого з інвалідністю, який мав законне право на виїзд за кордон. Під виглядом співробітників транспортних компаній, чоловік оформлював військовозобов'язаних як водіїв і вносив їх дані до системи "Шлях". Разом зі спільником вони перетинали кордон на автомобілі Mercedes-Benz. За допомогою цієї схеми семеро чоловіків успішно покинули країну, проте один не зміг, оскільки не надав чітке пояснення мети поїздки.

Проти чоловіка було відкрито кримінальні справи за підробку документів і незаконне переправлення ухилянтів через кордон. Він визнав свою вину і уклав угоду з прокурором.

Рішення суду

Суддя визнала його винним і заборонила займатися міжнародними перевезеннями на один рік. Основне покарання у вигляді позбавлення волі було замінено на умовний термін тривалістю три роки. Вирок може бути оскаржений.

Нагадаємо, у Полтавській області винесли вирок винуватцю ДТП. Унаслідок цієї аварії загинула матір водія. За вчинене чоловіку призначили покарання у вигляді трьох років ув'язнення.

Також ми повідомляли, що у Львові собака, якого студентка вигулювала без намордника, покусав власника іншого пса. За порушення правил вигулу собак дівчину оштрафували.