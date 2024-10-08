Во Львовщине судили предпринимателя, который незаконно переправлял военнообязанных за границу

Самборский горрайонный суд Львовской области. Фото: Судебная власть Украины

Самборский горрайонный суд Львовской области вынес приговор местному жителю, обвиняемому в незаконной переправке военнообязанных через государственную границу. Суд признал его виновным и присудил пять лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания, назначив трехлетний испытательный срок.

Об этом стало известно из приговора суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Уроженец Самбора в 2023 году воспользовался услугами двух физических лиц-предпринимателей, которые занимались грузовыми перевозками, для реализации незаконной схемы. Он привлек своего знакомого с инвалидностью, обладавшего законным правом на выезд за границу. Под видом сотрудников транспортных компаний, мужчина оформлял военнообязанных в качестве водителей и вносил их данные в систему "Шлях". Вместе с сообщником они пересекали границу на автомобиле Mercedes-Benz. С помощью этой схемы семь мужчин успешно покинули страну, однако один не смог, поскольку не дал четкого объяснения цели поездки.

Против мужчины были возбуждены уголовные дела за подделку документов и незаконную переправку уклонистов через границу. Он признал свою вину и заключил соглашение с прокурором.

Решение суда

Судья сочла его виновным и запретила заниматься международными перевозками на один год. Основное наказание в виде лишения свободы было заменено на условный срок продолжительностью три года. Приговор может быть оспорен.

Напомним, в Полтавской области был вынесен приговор виновнику ДТП. В результате этой аварии погибла мать водителя. За совершенное мужчине назначили наказание в виде трех лет заключения.

Также мы сообщали, что во Львове собака, которую студентка выгуливала без намордника, покусала владельца другой собаки. За нарушение правил выгула собак девушку оштрафовали.