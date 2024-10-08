Во Львовщине судили предпринимателя, который незаконно переправлял военнообязанных за границу

Незаконно переправлял мужчин за границу — как суд на Львовщине наказал предпринимателя
Самборский горрайонный суд Львовской области вынес приговор местному жителю, обвиняемому в незаконной переправке военнообязанных через государственную границу. Суд признал его виновным и присудил пять лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания, назначив трехлетний испытательный срок.
Об этом стало известно из приговора суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Уроженец Самбора в 2023 году воспользовался услугами двух физических лиц-предпринимателей, которые занимались грузовыми перевозками, для реализации незаконной схемы. Он привлек своего знакомого с инвалидностью, обладавшего законным правом на выезд за границу. Под видом сотрудников транспортных компаний, мужчина оформлял военнообязанных в качестве водителей и вносил их данные в систему "Шлях". Вместе с сообщником они пересекали границу на автомобиле Mercedes-Benz. С помощью этой схемы семь мужчин успешно покинули страну, однако один не смог, поскольку не дал четкого объяснения цели поездки.
Против мужчины были возбуждены уголовные дела за подделку документов и незаконную переправку уклонистов через границу. Он признал свою вину и заключил соглашение с прокурором.
Решение суда
Судья сочла его виновным и запретила заниматься международными перевозками на один год. Основное наказание в виде лишения свободы было заменено на условный срок продолжительностью три года. Приговор может быть оспорен.
Напомним, в Полтавской области был вынесен приговор виновнику ДТП. В результате этой аварии погибла мать водителя. За совершенное мужчине назначили наказание в виде трех лет заключения.
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