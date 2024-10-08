Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Незаконно переправлял мужчин за границу — как суд на Львовщине наказал предпринимателя arrow

Незаконно переправлял мужчин за границу — как суд на Львовщине наказал предпринимателя

8 октября 2024 23:53
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Во Львовщине судили предпринимателя, который незаконно переправлял военнообязанных за границу
Самборский горрайонный суд Львовской области. Фото: Судебная власть Украины
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Самборский горрайонный суд Львовской области вынес приговор местному жителю, обвиняемому в незаконной переправке военнообязанных через государственную границу. Суд признал его виновным и присудил пять лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания, назначив трехлетний испытательный срок.

Об этом стало известно из приговора суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Уроженец Самбора в 2023 году воспользовался услугами двух физических лиц-предпринимателей, которые занимались грузовыми перевозками, для реализации незаконной схемы. Он привлек своего знакомого с инвалидностью, обладавшего законным правом на выезд за границу. Под видом сотрудников транспортных компаний, мужчина оформлял военнообязанных в качестве водителей и вносил их данные в систему "Шлях". Вместе с сообщником они пересекали границу на автомобиле Mercedes-Benz. С помощью этой схемы семь мужчин успешно покинули страну, однако один не смог, поскольку не дал четкого объяснения цели поездки.

Против мужчины были возбуждены уголовные дела за подделку документов и незаконную переправку уклонистов через границу. Он признал свою вину и заключил соглашение с прокурором.

Решение суда

Судья сочла его виновным и запретила заниматься международными перевозками на один год. Основное наказание в виде лишения свободы было заменено на условный срок продолжительностью три года. Приговор может быть оспорен.

Напомним, в Полтавской области был вынесен приговор виновнику ДТП. В результате этой аварии погибла мать водителя. За совершенное мужчине назначили наказание в виде трех лет заключения.

Также мы сообщали, что во Львове собака, которую студентка выгуливала без намордника, покусала владельца другой собаки. За нарушение правил выгула собак девушку оштрафовали.

граница суд Львовская область уклонисты судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:00 Во Львове на несколько дней запретят посещение парков — какая причина

8 октября 2024

23:56 Киевлян предупредили об отключении газа — перечень адресов

23:55 На премьера Венгрии Орбана пытались напасть в Европарламенте

23:53 Незаконно переправлял мужчин за границу — как суд на Львовщине наказал предпринимателя

23:45 Бронирование от мобилизации — какой документ определяет критичность предприятия

23:36 Американский топ-генерал составил список оружия, которое поможет Украине в войне

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

23:33 Не только Байден — еще один чиновник пропустит заседание "Рамштайна" в Германии

23:12 Украинский легион в Польше — консул сделал заявление о пересечении границы

Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

22:58 Степаненко до сих пор не тренируется в общей группе сборной Украины

00:00 Во Львове на несколько дней запретят посещение парков — какая причина

8 октября 2024

23:56 Киевлян предупредили об отключении газа — перечень адресов

23:55 На премьера Венгрии Орбана пытались напасть в Европарламенте

23:53 Незаконно переправлял мужчин за границу — как суд на Львовщине наказал предпринимателя

23:45 Бронирование от мобилизации — какой документ определяет критичность предприятия

23:36 Американский топ-генерал составил список оружия, которое поможет Украине в войне

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

23:33 Не только Байден — еще один чиновник пропустит заседание "Рамштайна" в Германии

23:12 Украинский легион в Польше — консул сделал заявление о пересечении границы

22:58 Степаненко до сих пор не тренируется в общей группе сборной Украины

22:42 В Хмельницкой МСЭК новый руководитель — кто он и какое состояние имеет

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

Text

23:10 Нардеп объяснила, хватит ли налогов для покрытия военных расходов в 2023-2024 годах

Text

22:08 Южанина назвала сумму, которую Украина тратит на выплаты пенсий

Text

20:23 Попенко объяснил, получают ли военные на передовой 200 тысяч гривен

Text

20:06 Не на армию — Южанина объяснила, на что тратят деньги с акцизного налога

Text

18:46 Нардеп ответил, сколько денег было выделено на покупку жилья для ветеранов

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине - 80x80

Топ-лидер по жалобам, — в Минздраве прокомментировали коррупционный скандал с МСЭК в Хмельнитчине

Text

17:50 Блокада границы и задержание идеолога войны против Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

17:19 Военный объяснил, на что оказывает существенное влияние отсутствие наказания за СЗЧ

Text

17:15 В ВСУ прокомментировали самоубийство комбата в 123-й бригаде ТРО

Text

15:58 Возле метро "Дорогожичи" прорвало сеть водоснабжения — починят ли и когда

Text

13:37 Пенсии хотят выплачивать через Новую почту — нардеп раскрыл детали

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

26 сентября 2024

06:52 Чем подкормить яблоню и вишню осенью — лучшие удобрения и советы садоводов