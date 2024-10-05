У Львові оштрафували дівчину, чий собака покусав перехожого

Собака породи боксер. Фото ілюстративне: freepik

У Львові суд визнав винною дівчину, яка порушила правила вигулу собак. Пес, якого студентка вигулювала без намордника, зчепився з іншим собакою та в процесі покусав її власника, який намагався розняти тварин.

Про це йдеться у постанові суду, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Інцидент стався 13 липня: дівчина-студентка вигулювала собаку породи "метис боксер", який належить її батькові, без намордника. Під час прогулянки собака вирвався та зчепився з іншим собакою, якого вигулював потерпілий. Під час спроби розняти тварин чоловік дістав укуси.

Матеріали справи. Фото: скриншот

Під час судового засідання захист обвинуваченої зауважив, що порода "метис боксер" не входить до переліку небезпечних, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Тому, на думку адвоката, вигулювати собаку в наморднику було необов’язково.

Однак суд не погодився з цією аргументацією. Суддя зазначила, що, відповідно до Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" та місцевих правил утримання тварин, людина, яка супроводжує тварину, зобов’язана забезпечити безпеку інших людей.

Рішення суду

Відтак суд оштрафував студентку на 1700 гривень, додатково порушниця має сплатити судовий збір у розмірі 606 гривень. Триває термін на апеляційне оскарження рішення.

Рішення суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові працівникам найбільших парків дозволили складати протоколи на порушників правил вигулу собак. Йдеться про парки "Знесіння" та Стрийський.

Також Новини.LIVE писали, що у Львові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із собакою, що призвело до її смерті. Зловмисника, який причетний до цього інциденту, вже встановлено, і йому загрожує до трьох років позбавлення волі.