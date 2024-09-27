Жорстоке вбивство собаки у Львові — поліція почала розслідування

Поліція. Ілюстративне фото: Нацполіція України

У Львові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з собакою, що призвело до її смерті. Зловмисника, який причетний до цього інциденту, вже встановлено, і йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомила поліція Львівської області у п'ятницю, 27 вересня.

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Вбивство собаки у Львові

Як повідомляють у поліції Львівщини, подія сталася 26 вересня на вулиці Щирецькій. Свідки, побачивши інцидент, звернулися на оперативну лінію 102 та зафіксували подію на відео. Запис було поширено в соціальних мережах активісткою Тетяною Федько, учасницею "Спільноти собачників Львова".

Вбита собака у Львові. Фото: Спільнота собачників Львова

На відео видно, як літній чоловік жорстоко б'є собаку дерев’яною палицею, внаслідок чого тварина загинула від отриманих травм.

Правоохоронці встановили, що нападником є 84-річний житель Львова. Проти нього відкрито кримінальну справу. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на той самий термін із конфіскацією тварини.

Раніше ми писали, що поліція розпочала кримінальне провадження щодо насильства над собакою в Одесі. Тварину знайшли на вулиці Святослава Ріхтера з пошкодженою щелепою.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік жорстоко побив собаку після того, як тварина вкусила його молодшу сестру. Проти нього розпочато розслідування, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.