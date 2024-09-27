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Забив собаку палкою — у Львові поліція розпочала кримінальне провадження

27 вересня 2024 20:07
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Жорстоке вбивство собаки у Львові — поліція почала розслідування
Поліція. Ілюстративне фото: Нацполіція України
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Львові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з собакою, що призвело до її смерті. Зловмисника, який причетний до цього інциденту, вже встановлено, і йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомила поліція Львівської області у п'ятницю, 27 вересня.

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Як повідомляють у поліції Львівщини, подія сталася 26 вересня на вулиці Щирецькій. Свідки, побачивши інцидент, звернулися на оперативну лінію 102 та зафіксували подію на відео. Запис було поширено в соціальних мережах активісткою Тетяною Федько, учасницею "Спільноти собачників Львова".

Собака, яку вбили у Львові 26 вересня
Вбита собака у Львові. Фото: Спільнота собачників Львова

На відео видно, як літній чоловік жорстоко б'є собаку дерев’яною палицею, внаслідок чого тварина загинула від отриманих травм. 

Правоохоронці встановили, що нападником є 84-річний житель Львова. Проти нього відкрито кримінальну справу. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на той самий термін із конфіскацією тварини.

Раніше ми писали, що поліція розпочала кримінальне провадження щодо насильства над собакою в Одесі. Тварину знайшли на вулиці Святослава Ріхтера з пошкодженою щелепою. 

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік жорстоко побив собаку після того, як тварина вкусила його молодшу сестру. Проти нього розпочато розслідування, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Львів зоозахисники тварини поліція собака

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