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Забил собаку палкой — во Львове полиция начала уголовное производство

27 сентября 2024 20:07
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Жестокое убийство собаки во Львове — полиция начала расследование
Полиция. Иллюстративное фото: Нацполиция Украины
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Во Львове полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой, что привело к ее смерти. Злоумышленник, причастный к этому инциденту, уже установлен, и ему грозит до трех лет лишения свободы.

Об этом сообщила полиция Львовской области в пятницу, 27 сентября.

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Как сообщают в полиции Львовской области, событие произошло 26 сентября на улице Щирецкой. Свидетели, увидев инцидент, обратились на оперативную линию 102 и запечатлели событие на видео. Запись была распространена в социальных сетях активисткой Татьяной Федько, участницей "Сообщества собачников Львова".

Собака, убитая во Львове 26 сентября
Убитая собака во Львове. Фото: Сообщество собачников Львова

На видео видно, как пожилой мужчина жестоко бьет собаку деревянной палкой, в результате чего животное погибло от полученных травм.

Правоохранители установили, что нападающим является 84-летний житель Львова. Против него возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией животного.

Ранее мы писали, что полиция начала уголовное производство по насилию над собакой в Одессе. Животное нашли на улице Святослава Рихтера с поврежденной челюстью.

Напомним, в Ровенской области мужчина жестоко избил собаку после того, как животное укусило его младшую сестру. Против него начато расследование, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Львов зоозащитники животные полиция собака

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