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Во Львове пес напал на прохожего — как суд наказал владелицу

5 октября 2024 16:36
Галина Шподарева - редактор
Во Львове оштрафовали девушку, чья собака покусала прохожего
Собака породы боксер. Фото иллюстративное: freepik
Галина Шподарева - редактор

Во Львове суд признал виновной девушку, нарушившую правила выгула собак. Пес, которого студентка выгуливала без намордника, сцепился с другой собакой и в процессе покусал ее владельца, пытавшегося разнять животных. 

Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Инцидент произошел 13 июля: девушка-студентка выгуливала собаку породы "метис боксер", принадлежащую ее отцу, без намордника. Во время прогулки собака вырвалась и сцепилась с другой собакой, которую выгуливал потерпевший. При попытке разнять животных мужчина получил укусы.

фрагмент судебного документа
Материалы дела. Фото: скриншот

Во время судебного заседания защита обвиняемой отметила, что порода "метис боксер" не входит в перечень опасных, утвержденный Кабинетом Министров Украины. Поэтому, по мнению адвоката, выгуливать собаку в наморднике было необязательно.

Однако суд не согласился с этой аргументацией. Судья отметила, что в соответствии с Законом Украины "О защите животных от жестокого обращения" и местными правилами содержания животных, человек, сопровождающий животное, обязан обеспечить безопасность других людей.

Решение суда

Суд оштрафовал студентку на 1700 гривен, дополнительно нарушительница должна уплатить судебный сбор в размере 606 гривен. Идет срок на апелляционное обжалование решения.

фрагмент материалов суда
Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, во Львове работникам крупнейших парков разрешили составлять протоколы на нарушителей правил выгула собак. Речь идет о парках "Вознесение" и Стрыйском.

Также Новини.LIVE писали, что во Львове полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с собакой, что привело к ее смерти. Злоумышленник, причастный к этому инциденту, уже установлен, и ему грозит до трех лет лишения свободы.

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