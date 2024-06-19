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Нічна атака на Львів — Садовий назвав суми компенсацій за пошкоджене житло

19 червня 2024 15:30
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Львів компенсує збитки через російську атаку 19 червня — Садовий
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: пресслужба міського голови
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Внаслідок російської атаки на Львів у ніч проти 19 червня незначних пошкоджень зазнали будівлі у Малехові. Визначено суму компенсацій за вибиті вікна та пошкоджені двері.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

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За словами мера Львова, було проведено комісію з надзвичайних ситуацій. 

"Внаслідок нічної атаки на Львів у Малехові вибито понад 105 вікон і пошкоджені вхідні двері", — зазначив Садовий.

Він наголосив, що з 15:00 19 червня можна подати документи на отримання компенсації від міста за пошкоджені вікна та двері.

Заяви на компенсацію треба подавати до Офісу громади Малехова та ЦНАПу Дублян.

"Компенсація за одне вікно становить до 12 тисяч гривень, а на вхідні двері у квартиру чи будинок — до восьми тисяч", — підкреслив Садовий.

Міський очільник Львова додав, що також постраждало два підприємця.

"Зруйнована частина їхнього майна. Вони зможуть отримати компенсаційні ваучери на суму до 500 тисяч гривень", — підсумував він.

Нагадаємо, унаслідок атаки ворожих БпЛА в ніч проти 19 червня було влучання в селі Мелехів Львівської громади. Постраждав 70-річний охоронець. Зараз він у стані середньої тяжкості — його госпіталізувала швидка.

Також у результаті нічної атаки зазнав руйнування науково-дослідний інститут. Внаслідок влучання було повністю знищено одне з приміщень будівлі.

збитки
Львівська область
компенсація
обстріли
гроші
Львів
Андрій Садовий

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