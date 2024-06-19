Львов компенсирует ущерб из-за российской атаки 19 июня — Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: пресс-служба городского головы

В результате российской атаки на Львов в ночь на 19 июня незначительные повреждения получили здания в Малехово. Была определена сумма компенсаций за выбитые окна и поврежденные двери.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

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По словам мэра Львова, была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"В результате ночной атаки на Львов в Малехове выбито более 105 окон и повреждены двери", — отметил Садовый.

Он отметил, что с 15:00 19 июня можно подать документы на получение компенсации от города за поврежденные окна и двери.

Заявления на компенсацию нужно подавать в Офис громады Малехова и ЦПАУ Дублян.

"Компенсация за одно окно составляет до 12 тысяч гривен, а на входную дверь в квартиру или дом — до восьми тысяч", — подчеркнул Садовый.

Городской глава Львова добавил, что также пострадали два предпринимателя.

"Разрушена часть их имущества. Они смогут получить компенсационные ваучеры на сумму до 500 тысяч гривен", — подытожил он.

Напомним, в результате атаки вражеских БпЛА в ночь на 19 июня было попадание в селе Мелехов Львовской громады. Пострадал 70-летний охранник. Сейчас он в состоянии средней тяжести, его госпитализировала скорая.

Также в результате ночной атаки был поврежден научно-исследовательский институт. В результате попадания было полностью уничтожено одно из помещений здания.